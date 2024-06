Sinopec Oilfield Service Corp, anciennement Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co Ltd, est une société basée en Chine dont les activités principales sont l'ingénierie pétrolière et gazière intégrée et les services techniques. La société exerce ses activités par le biais de cinq segments, à savoir le segment de la géographie physique, le segment de l'ingénierie de forage, le segment de la diagraphie de détection, le segment des opérations spéciales en fond de puits et le segment de la construction d'ingénierie. Ses activités couvrent l'ensemble de la chaîne industrielle, depuis l'exploration, le forage, la complétion de puits, la production de pétrole et de gaz, la collecte et le transport de pétrole et de gaz jusqu'à l'abandon de puits. La société exerce ses activités en Chine continentale, à Hongkong, Macao et Taïwan, ainsi que sur les marchés étrangers.