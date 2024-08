Sinopharm Group Co. Ltd. est spécialisé dans la distribution de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux à destination des hôpitaux, des cliniques, des pharmacies et des distributeurs tiers. Le groupe opère également dans l'exploitation de chaînes de pharmacies. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de produits pharmaceutiques (71%) ; - distribution de dispositifs médicaux (21,7%) ; - exploitation de chaînes de pharmacies détenues en propre et franchisées (5,9%) ; - autres (1,4%).