Sinopharm Group Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la distribution de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le secteur de la distribution pharmaceutique s'occupe de la distribution de produits pharmaceutiques aux hôpitaux, à d'autres distributeurs, aux pharmacies de détail et aux cliniques. Le secteur des dispositifs médicaux s'occupe de la distribution de dispositifs médicaux et fournit des services d'installation et de maintenance. Le secteur de la pharmacie de détail est engagé dans l'exploitation de chaînes de pharmacies. Le secteur Autres activités est engagé dans la distribution de fournitures de laboratoire, la fabrication et la distribution de réactifs chimiques, la production et la vente de produits pharmaceutiques.

