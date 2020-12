Sinopharm : Coronavirus-La Chine donne son autorisation à un vaccin de Sinopharm

PEKIN, 31 décembre (Reuters) - La Chine a approuvé jeudi un candidat vaccin contre le coronavirus développé par un laboratoire affilié au groupe pharmaceutique public Sinopharm, la première utilisation pour un usage généralisé d'un vaccin accordée dans le pays, qui craint une hausse des transmissions locales du virus pendant l'hiver.

Aucune donnée sur l'efficacité du vaccin n'a été communiquée publiquement. L'institut ayant développé le vaccin, rattaché au China National Biotec Group (CNBG) qui est une filiale de Sinopharm, a simplement indiqué mercredi que des données préliminaires montraient que le vaccin était efficace à 79,34% pour éviter le développement du COVID-19.

Cette annonce intervient après que les Emirats arabes unis ont été les premiers à déployer le vaccin de CNBG plus tôt ce mois-ci.

Si la Chine a été plus lente que d'autres pays dans son processus d'homologation de vaccins contre le coronavirus, elle a commencé il y a plusieurs mois à administrer des doses de candidats vaccins à une partie de ses citoyens alors que les dernières phases des essais cliniques étaient toujours en cours.

Pékin a lancé en juillet dernier un programme d'urgence de vaccination centré sur les travailleurs essentiels et les personnes à risque. Entre cette date et fin novembre, quelque 1,5 million de doses de trois vaccins différents ont été administrées - deux vaccins développés par CNBG et un par Sinovac.

L'autorité nationale des médicaments a indiqué jeudi qu'il s'agissait d'un agrément provisoire, accordé du fait de l'urgence de la situation, malgré des essais cliniques pas encore achevés. (Roxanne Liu, Yew Lun Tian et Tony Munroe; version française Jean Terzian)