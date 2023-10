Sinoseal Holding Co, Ltd, anciennement Sichuan Sunny Seal Co, LTD, est une société basée en Chine qui se consacre à la conception, la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de garnitures mécaniques. Les produits de la société sont divisés en joints secs pour gaz et en joints mécaniques. Les garnitures mécaniques comprennent entre autres les garnitures mécaniques haute pression, les garnitures mécaniques pour le milieu granulaire et les garnitures mécaniques pour la haute vitesse. Les produits sont principalement installés dans les compresseurs, les pompes, les réacteurs et autres hôtes, qui sont largement utilisés dans les industries pétrochimique, chimique du charbon et autres. La société propose également des services de conseil technologique, de formation technique, d'installation sur site, de maintenance et autres.

Secteur Machines et équipements industriels