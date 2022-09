L'Indonésie approuve le premier vaccin COVID de fabrication locale pour une utilisation d'urgence - médias

L'Indonésie a approuvé son premier vaccin COVID-19 produit localement pour une utilisation d'urgence pour les personnes de plus de 18 ans, a déclaré mercredi le chef de l'agence alimentaire et des médicaments du pays (BPOM), cité par les médias.

Le vaccin Indovac a été développé par la société pharmaceutique publique indonésienne Bio Farma et le Texas Childrens Hospital Center for Vaccine Development du Baylor College of Medicine.

Penny Lukito, responsable du BPOM, a été citée par le portail d'information CNN Indonesia comme ayant déclaré que l'approbation était "donnée en tant que vaccin primaire pour les adultes".

Penny et un porte-parole de Bio Farma n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Bio Farma a déclaré ce mois-ci qu'elle produirait 20 millions de doses du vaccin en 2022 et 100 millions de doses d'ici 2024. Elle a également déclaré avoir demandé un certificat halal - qui rendrait le vaccin autorisé par l'Islam - aux autorités compétentes.

L'Indonésie est la plus grande nation à majorité musulmane du monde.

Le chef de Bio Farma, Honesti Basyir, a déclaré au début du mois que les vaccins étaient destinés à "aider à réduire la dépendance de la nation vis-à-vis des vaccins importés", ajoutant que 80 % d'Indovac est produit localement.

L'Indonésie, qui a rapporté l'année dernière l'un des taux de transmission du COVID-19 les plus élevés au monde, a utilisé des vaccins produits par les sociétés chinoises Sinovac Biotech, Pfizer Inc et BioNTech, ainsi que par Moderna Inc.

Bio Farma a déclaré avoir également demandé une autorisation d'utilisation d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'Indonésie développe également un autre vaccin de fabrication locale appelé Inavac. (Reportage de Stanley Widianto ; édition de Raju Gopalakrishnan)