Communiqué officiel de SINOVAC BIOTECH LTD.

Le conseil d’administration recommande à l’unanimité aux actionnaires de Sinovac de NE PAS déposer leurs actions suite à l'offre de rachat

Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ : SVA) (« SINOVAC » ou la « société »), l’un des principaux fournisseurs de produits biopharmaceutiques en Chine, annonce aujourd’hui que son conseil d’administration (le « conseil d’administration ») a décidé à l’unanimité que l’offre partielle (l’« offre ») par Alternative Liquidity Index LP (« Alternative Liquidity ») pour acquérir jusqu’à 10 000 000 d'actions ordinaires de Sinovac (les « actions ») pour 0,03 dollar par action en espèces (le « prix de l’offre ») n’est PAS souhaitable et n'est PAS dans le meilleur intérêt de la société ou de ses actionnaires (« actionnaires »). En conséquence, le conseil d’administration recommande aux actionnaires de rejeter l’offre et de ne pas déposer leurs actions suite à l’offre d'Alternative Liquidity.

La société a déposé un Schedule 14D-9 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») détaillant les motifs de son rejet de l’offre d’Alternative Liquidity.

L’offre a été examinée par le conseil d’administration, dont aucun administrateur n’est affilié à Alternative Liquidity. Le conseil d’administration a tenu compte de divers facteurs dans l’évaluation de l’offre et pour étayer sa recommandation aux actionnaires de rejeter l’offre et de ne pas déposer leurs actions dans le cadre de l’offre, y compris les éléments suivants.

La société estime que l’évaluation implicite basée sur le prix de l’offre est inférieure à la valeur des actifs de la société. Le conseil d’administration estime que la société dispose de solides réserves de trésorerie et investissements à court terme. Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les liquidités restreintes s’élevaient à 1,6 milliard de dollars. Ce montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie représente environ 14,40 dollars par action, selon le nombre d’actions ordinaires et d’actions privilégiées convertibles de série B en circulation au 30 juin 2023. De plus, au 30 juin 2023, les investissements à court terme de la société s’élevaient à 9,4 milliards de dollars. La société a également affiché un bénéfice net de 14,0 millions de dollars attribuable aux actionnaires ordinaires, soit 0,14 $ par action de base et 0,15 $ par action diluée, au cours du semestre clos le 30 juin 2023. Alternative Liquidity reconnaît ne disposer d’aucun moyen précis pour déterminer la valeur actualisée des actions de la société. Alternative Liquidity déclare « n’avoir effectué ou commandé aucune évaluation, ni engagé de conseiller financier indépendant ou autre tiers pour effectuer une analyse d’évaluation ou donner un avis sur la valeur des actions ». Le conseil d’administration estime que cela illustre le manque de crédibilité des méthodes d’évaluation d’Alternative Liquidity et l’insuffisance du prix de l’offre. Alternative Liquidity déclare en outre que les « actionnaires qui déposent leurs actions abandonneront la possibilité de participer à tout avantage futur découlant de la détention d'actions, y compris les dividendes potentiels futurs de la société issus des opérations ou des dispositions, et le prix d’achat par action payable à un actionnaire soumissionnaire par l’acheteur peut être inférieur au montant total qui pourrait autrement être reçu par l’actionnaire en rapport avec les actions de la société. » En plus du total de 11,0 milliards de dollars d’investissements en espèces et à court terme, l’objectif principal de la société reste de fournir des rendements ajustés au risque attractifs à ses actionnaires grâce à la vente d’une combinaison des vaccins/produits biomédicaux de la société et à une appréciation potentielle à long terme de la valeur de la société grâce à ses efforts de R&D dans le domaine des vaccins/produits biomédicaux. Alternative Liquidity a fait des offres partielles non sollicitées similaires pour les actions d’autres sociétés publiques, et elle l’a déjà fait auparavant pour les actions de la société en employant la même stratégie. Compte tenu du prix de l’offre, le conseil d’administration estime que l’offre représente une tentative opportuniste de la part d’Alternative Liquidity de réaliser un profit en achetant les actions à un prix très bas par rapport à leur valeur, privant ainsi les actionnaires déposant des actions dans le cadre de l’offre de la possibilité potentielle de concrétiser la pleine valeur à long terme de leur investissement dans la société. La conviction du conseil d’administration à cet égard est corroborée par la propre caractérisation par Alternative Liquidity de son offre. Le conseil d’administration note la déclaration suivante dans l’énoncé de l’offre à l’annexe : « L’acheteur fait l’offre à des fins d’investissement et dans l’intention de tirer profit de la propriété des actions. » Alternative Liquidity a fait une offre partielle d’achat d’actions avec le même prix d’offre en août 2023 et détient 93 507 actions. En outre, le conseil d’administration note que l’offre peut être modifiée pour divers motifs. En conséquence, le conseil d’administration note qu’il ne peut y avoir de garantie que l’offre sera finalisée au moment où Alternative Liquidity le suggère, ou avec les mêmes modalités et conditions, y compris, sans s’y limiter, le prix de l’offre. Enfin, les offres d’actions des actionnaires dans le cadre de l’offre sont irrévocables et ne peuvent être retirées qu’avant la date d’expiration, actuellement fixée au 21 février 2024, en suivant la procédure rigoureuse décrite dans l’offre.

Compte tenu du nombre de motifs et de la complexité de ces questions, le conseil d’administration n’a pas jugé possible ni n'a essayé de quantifier, de classer ou d’attribuer un poids relatif aux motifs spécifiques pris en considération.

Au cours de ses délibérations, le conseil d’administration a également examiné les risques importants et autres facteurs compensateurs suivants liés à l’offre qui avaient déjà été identifiés et abordés par la direction de la société et son conseil d’administration :

La négociation des actions ordinaires de la société sur le NASDAQ a été interrompue depuis le 22 février 2019 afin de faciliter la distribution ordonnée des actions d’échange conformément à l’accord sur les droits (l’« accord sur les droits »), et à la lumière du litige en cours concernant l’accord sur les droits, il ne peut y avoir de garantie relative à quand ou si cette interruption sera levée ; Le litige en cours concernant l’échange d’actions et l’accord sur les droits pourrait avoir un effet négatif important sur les résultats des opérations de la société et sur sa situation financière ; et La société n’a pas été en mesure de tenir une assemblée annuelle des actionnaires depuis février 2018 en raison du litige en cours concernant l’échange d’actions et l'accord sur les droits, et pourrait ne pas être en mesure de tenir une assemblée annuelle des actionnaires avant la décision finale de ce litige.

Les éléments ci-dessus relatifs aux informations et facteurs pris en compte par le conseil d’administration pour parvenir à ses conclusions et recommandations ne sont pas exhaustifs, mais comprennent plutôt les motifs et les facteurs importants pris en considération par le conseil d’administration. Compte tenu de la grande variété de motifs et de facteurs examinés ci-dessus, le conseil d’administration a déterminé que l’offre n’est pas souhaitable et n’est pas dans le meilleur intérêt de la société ou des actionnaires.

Informations complémentaires

Le fondement complet de la recommandation unanime du conseil est énoncé dans le Schedule 14D-9 déposé par Sinovac le 18 janvier 2024 auprès de la SEC et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du Schedule 14D-9 peuvent être obtenus sur le site Web de la société à l'adresse www.sinovac.com ou en contactant Helen Yang au +86-10-8279 9720 ou par email à l'adresse ir@sinovac.com.

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se concentre sur la R&D, la fabrication et la mise sur le marché de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC comprend des vaccins contre la COVID-19, la maladie pieds-mains-bouche (HFMD) à infection par entérovirus 71 (EV71), l’hépatite A, la varicelle, la grippe, la poliomyélite, les infections à pneumocoques, les oreillons, etc.

L’utilisation du vaccin contre la COVID-19, CoronaVac ® , a été approuvée dans plus de 60 pays et régions du monde. Healive ® , le vaccin contre l’hépatite A, a répondu aux exigences de préqualification de l’OMS en 2017. Le vaccin EV71, Inlive ® , est un vaccin innovant relevant des « produits biologiques préventifs de catégorie 1 », mis sur le marché chinois en 2016. En 2022, le vaccin inactivé contre le poliovirus à souches Sabin (sIPV) et le vaccin contre la varicelle de SINOVAC ont été préqualifiés par l’OMS.

SINOVAC a été la première entreprise à recevoir une approbation pour son vaccin contre la grippe H1N1, Panflu.1 ® , qui a approvisionné la campagne vaccinale et le programme de réserve du gouvernement chinois. La Société est également l'unique fournisseur du vaccin contre la grippe pandémique H5N1, Panflu ® , dans le cadre du programme de réserve du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre sans relâche au développement de son portefeuille de projets, avec notamment, sans toutefois s’y limiter, de nouvelles technologies, de nouveaux vaccins ainsi que d’autres produits biomédicaux. Nous explorerons constamment les opportunités d’expansion stratégique dans le monde.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l'adresse www.sinovac.com.

Déclarations prospectives

Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, qui impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de l’entreprise. Les résultats réels de la société pourraient différer matériellement et négativement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives en raison de certains facteurs, y compris ceux énoncés dans cette communication. Les déclarations prospectives sont des déclarations autres que des faits historiques qui se rapportent à des questions telles que notre industrie, notre stratégie commerciale, nos objectifs et nos attentes concernant notre position sur le marché, nos opérations futures, nos marges, notre rentabilité, nos dépenses d’investissement, notre situation financière, nos liquidités, nos ressources en capital, nos flux de trésorerie, nos résultats d’exploitation et d’autres informations financières et d’exploitation. Lorsqu’ils sont utilisés dans cette communication, les mots « peut », « pourrait », « sera », « serait », « futur », « planifier », « croire », ou la forme négative de ces mots, leurs variations ou des expressions similaires ont pour but d’identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Par exemple, nos déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant l’offre publique d’achat d’Alternative Liquidity. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent, sans s’y limiter, les risques inhérents aux offres publiques d’achat, la survenance d’un événement, d’un changement ou d’autres circonstances qui pourraient rendre l’offre publique d’achat irréalisable, les risques liés à la perturbation du temps de gestion des opérations commerciales en cours en raison de l’offre publique d’achat, les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de l’offre publique d’achat et les litiges ou réclamations liés à l’offre publique d’achat. Les facteurs et les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes sont divulgués de temps à autre de manière plus détaillée dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris, mais sans s’y limiter, le rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 1er mai 2023, son communiqué de presse relatif à ses résultats financiers non vérifiés du premier semestre 2023 sur le formulaire 6-K déposé auprès de la SEC le 15 août 2023 et les futurs documents déposés par la Société. La Société vous met en garde contre le fait de vous fier indûment à l’une quelconque de ses déclarations prospectives. Toute déclaration prospective faite par la société dans cette communication n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite. La société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

