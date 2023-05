Le vaccin CoronaVac® de SINOVAC répond au besoin pour des vaccins contre la COVID-19 autopayés à Hong Kong

Sinovac Biotech Ltd. (« SINOVAC » ou la « Société ») (NASDAQ : SVA), un des principaux fournisseurs de produits biopharmaceutiques en Chine, annonce aujourd’hui qu’il fournira son vaccin inactivé contre la COVID-19, CoronaVac® (souches originales), à des groupes autopayeurs à Hong Kong. En outre, la société collaborera avec des associations caritatives locales pour fournir des dons et offrir à davantage d’enfants à Hong Kong un accès à des vaccins gratuits pour se protéger contre la COVID-19.

Le 31 mars 2023, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a annoncé qu’à compter du 20 avril, les groupes à haut risque pouvaient recevoir des doses gratuites de vaccin contre la COVID-19, tandis que les groupes à faible risque, y compris les enfants, ne pouvaient recevoir leurs vaccins que via le marché privé et donc en payant de leur poche. La fourniture du CoronaVac® par SINOVAC répondra aux besoins de ces groupes à faible risque, tout en aidant à faire face à de futures épidémies potentielles de COVID-19. Les rendez-vous vaccinaux peuvent être pris directement auprès d’établissements médicaux et de cliniques privées.

« La lutte continue de SINOVAC contre la COVID-19 illustre notre mission de fournir des vaccins pour éliminer les maladies humaines », déclare Yin Weidong, président du conseil, président et CEO, SINOVAC. « De la mise au point du vaccin contre la COVID-19 à l’obtention des autorisations de mise sur le marché, de la première expédition CoronaVac® arrivée à Hong Kong il y a 800 jours au déploiement d’un vaste programme massif de vaccination publique, SINOVAC et Hong Kong ont pris ensemble des mesures pour sortir de la pandémie. SINOVAC reste déterminé à répondre aux futurs besoins de santé publique. »

CoronaVac® est le premier vaccin contre la COVID-19 à être utilisé chez les enfants dès l’âge de trois ans, dans le cadre de la liste des utilisations d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé. Au mois de mars 2023, l’utilisation de CoronaVac® était autorisée dans plus de 60 pays, régions et organisations internationales. L’offre mondiale cumulée dépasse 2,9 milliards de doses.

Plusieurs études publiées ont montré que CoronaVac® présente un bon profil d'innocuité pour les personnes en bonne santé, ainsi que pour les personnes ayant des problèmes de santé particuliers, réduisant efficacement les maladies graves et les décès liés à la COVID-19. Lors de la flambée du variant omicron à Hong Kong, les adultes qui avaient été vaccinés à trois doses ont présenté une protection de plus de 90 % contre les maladies graves ou mortelles. L’efficacité du vaccin contre les maladies modérées à sévères a atteint 95,8 % chez les enfants âgés de 3 à 18 ans, qui ont reçu deux doses.

L’hospitalisation et les effets à long terme de la COVID-19 peuvent être graves, en particulier chez les enfants, ce qui souligne la nécessité de vaccins et de rappels accessibles et abordables.

Durant la cinquième vague de la pandémie à Hong Kong en 2022, des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont analysé 1 144 cas d’enfants âgés de 11 ans ou moins ayant été hospitalisés en raison de la COVID-191. L’analyse a révélé que deux décès (0,2 %) sur 1 144 cas au cours de la vague initiale d’omicron ont été enregistrés ; vingt et un enfants (1,8 %) ont nécessité une admission en soins intensifs pédiatriques, et le risque relatif était plus élevé pour omicron que pour le virus de la grippe. Le nombre de complications neurologiques était de 15 % pour omicron, une proportion plus élevée qu'avec les virus de la grippe et parainfluenza.

Les conséquences durables des affections post-COVID, y compris le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) et le COVID long, peuvent entraîner des problèmes de santé persistants pour les enfants (lésions du système nerveux central, altération de la mémoire, insomnie), même s’ils se rétablissent de l’infection initiale. Il est essentiel de reconnaître que l’impact sur la santé des enfants ne doit pas être sous-estimé.

« Afin de réduire le risque d’infection chez les enfants, et en tenant compte du fait que la majorité des enfants ne font pas partie du groupe prioritaire pour les rappels gratuits, SINOVAC a lancé un plan de don vaccinal », déclare Helen Yang, responsable commerciale, SINOVAC. « Nous prévoyons tout d'abord de fournir des milliers de doses gratuites de CoronaVac® pour les enfants âgés de 3 à 12 ans à Hong Kong, y compris les résidents locaux et non locaux. SINOVAC est activement à la recherche d’opportunités de collaboration et a été en contact avec des organisations à Hong Kong pour étudier la faisabilité de la vaccination gratuite. Nous espérons proposer cette vaccination gratuite à la communauté locale dès que possible. »

Certaines régions, y compris la plupart des marchés en Europe et en Amérique, ne disposent actuellement pas de vaccins inactivés contre la COVID-19 pour les enfants, ce qui laisse des options limitées aux parents qui préfèrent l’innocuité et l’efficacité des vaccins inactivés. SINOVAC résout cette problématique en fournissant au marché privé de Hong Kong son vaccin inactivé contre la COVID-19, offrant ainsi une solution viable à ces patients.

Date Événement 28 janvier 2020 SINOVAC crée et lance un nouveau projet R&D sur le vaccin contre la COVID-19 13 juin 2020 SINOVAC annonce une étude clinique de Phase I/II sur son nouveau vaccin contre la COVID-19, démontrant que le vaccin est sûr et efficace pour produire des anticorps neutralisants 16 février 2021 Le professeur Lau Chak-sing, organisateur du Comité consultatif d’experts sur les vaccins de Hong Kong, annonce l’examen des données de CoronaVac® par le Comité. Les résultats montrent que les avantages de CoronaVac® l'emportent sur les risques. Le Comité recommande le vaccin au gouvernement 19 février 2021 Dans les 72 heures suivant la recommandation du Comité consultatif, le premier lot d’un million de doses de CoronaVac® arrive à Hong Kong depuis Pékin. Hong Kong lance un programme de vaccination à grande échelle contre la COVID-19 2 juin 2022 CoronaVac® est validé par la procédure de la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé 20 février 2022 Les dons de la SINOVAC Foundation à Hong Kong aident les communautés locales dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 14 avril 2022 En coopération avec HKU et Gleneagles Hospital, le vaccin inactivé contre la COVID-19 de SINOVAC (variant omicron) est approuvé pour les essais cliniques à Hong Kong 4 août 2022 Les enfants âgés de 6 mois à 3 ans sont éligibles pour recevoir CoronaVac®. Pour aider le public à mener à bien ses vaccinations dans les meilleurs délais, Hong Kong ouvre plusieurs nouveaux centres de vaccination. 16 décembre 2022 CoronaVac® est entièrement enregistré à Hong Kong en vertu du Pharmacy and Poisons Ordinance Cap 138, et devient l’un des premiers vaccins contre la COVID-19 à être approuvés pour un enregistrement officiel à Hong Kong 10 mai 2023 SINOVAC annonce la fourniture du vaccin inactivé contre la COVID-19, CoronaVac® (souche originale) sur le marché privé de Hong Kong, avec l’intention de donner gratuitement des vaccins contre la COVID-19 aux enfants

[1] HKSAR news.gov.hk : article en mandarin du professeur Lo Chung Mo, daté du 15 septembre 2022. https://www.news.gov.hk/chi/2022/09/20220915/20220915_145920_647.html

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se concentre sur la R&D, la fabrication et la mise sur le marché de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC comprend des vaccins contre la COVID-19, la maladie pieds-mains-bouche à infection par entérovirus 71 (EV71), l’hépatite A, la varicelle, la grippe, la poliomyélite, les infections à pneumocoques et les oreillons.

L’utilisation du vaccin contre la COVID-19, CoronaVac®, a été approuvée dans plus de 60 pays et régions du monde. Healive®, le vaccin contre l’hépatite A, a répondu aux exigences de préqualification de l’OMS en 2017. Le vaccin EV71, Inlive®, est un vaccin innovant relevant des « produits biologiques préventifs de catégorie 1 », mis sur le marché chinois en 2016. En 2022, le vaccin inactivé contre le poliovirus à souches Sabin (sIPV) et le vaccin contre la varicelle de SINOVAC ont été préqualifiés par l’OMS.

SINOVAC a été la première entreprise à recevoir une approbation pour son vaccin contre la grippe H1N1, Panflu.1®, qui a approvisionné la campagne vaccinale et le programme de réserve du gouvernement chinois. La Société est également l'unique fournisseur du vaccin contre la grippe pandémique H5N1, Panflu®, dans le cadre du programme de réserve du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre sans relâche à la recherche et au développement de nouveaux vaccins, tout en intégrant davantage de vaccins combinés dans son portefeuille de projets et en explorant constamment les opportunités sur le marché international. SINOVAC prévoit de mener des échanges et une coopération plus larges et plus approfondis avec d’autres pays et organisations commerciales et industrielles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Société à l’adresse www.sinovac.com.

