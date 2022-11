Le vaccin contre la varicelle de SINOVAC reçoit une préqualification de l'OMS

Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" ou la "Société") (NASDAQ: SVA), un chef de file des produits biopharmaceutiques en Chine, annonce aujourd'hui avoir reçu une préqualification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour son vaccin contre la varicelle vivant atténué le 3 novembre 2022. Il s'agit du premier vaccin chinois contre la varicelle préqualifié par l'OMS et le quatrième vaccin de SINOVAC à recevoir une approbation de l'OMS.

Le vaccin contre la varicelle est dérivé de la souche Oka et propagé dans la cellule diploïde humaine (souche SV-1) propriétaire de SINOVAC, qui est fabriqué en cultivant et récoltant le virus, avec l'ajout de stabiliseurs et de lyophilisation.

D'après une étude d'efficacité de Phase III, le taux de séroconversion du groupe d'enfants vaccinés, âgés d'un à 12 an(s), était de 97,1%; l'efficacité du vaccin était de 87,1% contre la varicelle et de 89,2% contre la varicelle révolutionnaire. Le vaccin fournit une protection à 100% contre les cas modérés et sévères.

M. Weidong Yin, président du conseil, président et CEO de Sinovac: "Maintenant que SINOVAC a reçu une préqualification de l'OMS pour son vaccin contre la varicelle, nous pouvons fournir une nouvelle option pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses à l'échelle mondiale. À l'avenir, nous continuerons de travailler sur d'autres essais cliniques, des enregistrements et des approbations pour des vaccins au niveau mondial, visant à offrir des vaccins de haute qualité et à garantir l'accessibilité et l'abordabilité de ces biens publics."

Précédemment, trois autres vaccins de SINOVAC ont également été approuvés par l'OMS dans diverses utilisations et conditions, à savoir Healive® (vaccin contre l'hépatite A), CoronaVac® (vaccin contre la COVID-19) et le vaccin contre la polio inactivité à souche Sabin.

SINOVAC a avancé dans sa mission de "fournir des vaccins pour éliminer les maladies humaines". À ce jour, les vaccins de SINOVAC ont été distribués dans plus de 80 pays et régions. La Société offre des vaccins de haute qualité et abordables pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses à l'échelle mondiale.

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se consacre à la R&D, la fabrication et la commercialisation de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC comprend des vaccins contre la COVID-19, la fièvre aphteuse due à l’entérovirus 71 (EV71), l’hépatite A et B, la grippe saisonnière, les infections à pneumocoque, la grippe pandémique H5N1 (grippe aviaire), la grippe H1N1 (grippe porcine), la varicelle, les oreillons et la poliomyélite, etc.

L’utilisation de son vaccin anti-Covid-19, le CoronaVac®, a été autorisée dans plus de 60 pays et régions. Son vaccin Healive®, contre l’hépatite A, a obtenu une préqualification de l’OMS en 2017. Son vaccin innovant EV71 Inlive® a été mis sur le marché en Chine en 2016. En 2022, le vaccin antipoliomyélitique inactivé à souche Sabin (sIPV) et le vaccin contre la varicelle de SINOVAC ont été préqualifiés par l’OMS.

SINOVAC a été la première société à obtenir l’homologation du Panflu.1®, son vaccin contre la grippe H1N1, qui a alimenté la campagne de vaccination et le programme de stockage du gouvernement chinois. La société est également le seul fournisseur du Panflu®, le vaccin contre la grippe pandémique H5N1, pour le programme de stockage du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre sans relâche à la recherche et au développement de nouveaux vaccins, tout en intégrant davantage de vaccins combinés dans son portefeuille de projets et en explorant constamment les opportunités sur le marché international. SINOVAC prévoit de mener des échanges et une coopération plus larges et plus approfondis avec d’autres pays et organisations commerciales et industrielles.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de la Société à l'adresse www.sinovac.com.

