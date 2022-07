SINOVAC lance un essai clinique au Chili pour son vaccin antigrippal quadrivalent

Sinovac Biotech Ltd. (“SINOVAC” ou la “Société”) (NASDAQ: SVA), un important fournisseur de produits biopharmaceutiques en Chine, annonce le lancement d’un essai clinique de phase III pour son vaccin antigrippal quadrivalent inactivé en République du Chili dans le cadre d’une collaboration avec l’université pontificale catholique du Chili (Pontificia Universidad Católica de Chile, PI Dr Pablo González). Les résultats de l'étude fourniront des éléments scientifiques étayant l'immunogénicité et la capacité de protection du vaccin antigrippal de SINOVAC.

Cet essai clinique vise à évaluer l'immunogénicité et l'innocuité du vaccin antigrippal quadrivalent chez les sujets âgés de 3 ans et plus. Un total de 1 600 volontaires seront recrutés parmi lesquels la moitié recevra une dose du vaccin antigrippal quadrivalent inactivé de SINOVAC et l'autre moitié un vaccin antigrippal quadrivalent différent, commercialement disponible au Chili. Les enfants âgés de 3 à 8 ans appartenant aux deux groupes et n’ayant reçu aucun vaccin antigrippal recevront 2 doses de vaccin antigrippal. À l’issue de la vaccination, tous les participants seront observés pendant 28 jours afin d’évaluer l’innocuité du vaccin. L'essai clinique à venir au Chili fournira des éléments supplémentaires liés à l'efficacité et à l'innocuité du vaccin antigrippal quadrivalent de SINOVAC.

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se consacre à la R&D, la fabrication et la commercialisation de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC inclut des vaccins contre la COVID-19, l’entérovirus 71 (EV71) infecté par la maladie mains-pieds-bouche (HFMD), l’hépatite A et B, la grippe saisonnière, les infections à pneumocoques, la grippe pandémique H5N1 (grippe aviaire), la grippe H1N1 (grippe porcine), la varicelle, les oreillons et la poliomyélite.

L’utilisation du vaccin contre la COVID-19, CoronaVac®, a été approuvée dans plus de 60 pays et régions du monde. Le Healive®, vaccin contre l’hépatite A, a répondu aux exigences de préqualification de l’OMS en 2017. Inlive®, le vaccin EV71, est un vaccin innovant commercialisé en Chine en 2016. En 2022, le vaccin antipoliomyélitique inactivé de souche Sabin (sIPV) de SINOVAC a été préqualifié par l’OMS.

SINOVAC a été la première société à obtenir l’homologation du Panflu.1®, son vaccin contre la grippe H1N1, qui a alimenté la campagne de vaccination et le programme de stockage du gouvernement chinois. La société est également le seul fournisseur du Panflu®, le vaccin contre la grippe pandémique H5N1, pour le programme de stockage du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre sans relâche à la recherche et au développement de nouveaux vaccins, tout en intégrant davantage de vaccins combinés dans son pipeline et en explorant constamment les opportunités sur le marché international. SINOVAC prévoit de mener des échanges et une coopération plus larges et plus approfondis avec d’autres pays et organisations commerciales et industrielles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Web de la société sur : www.sinovac.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220718005847/fr/