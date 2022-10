SINOVAC va exposer ses produits à la CPHI de Francfort

Sinovac Biotech Ltd. (« SINOVAC » ou la « Société ») (NASDAQ: SVA), un des principaux fournisseurs de produits biopharmaceutiques en Chine, a annoncé qu’elle participera à la Foire internationale de l'industrie pharmaceutique (CPHI) de Francfort, une des plus grandes expositions pharmaceutiques du monde, du 1er au 3 novembre à Francfort en Allemagne.

SINOVAC accueillera tous les visiteurs de la CPHI au stand 41G20, au premier étage du hall 4 de la Messe Frankfurt, et exposera l’intégralité de son portefeuille. La Société présentera le seul vaccin inactivé anti-COVID-19 approuvé pour les enfants d’au moins 6 mois, CoronaVac® ; le vaccin quadrivalent contre la grippe saisonnière, QIV ; le vaccin entérovirus de type 71, leader au monde, Inlive® ; le vaccin contre la varicelle qui protège à 100 % contre les cas modérés et graves ; et deux vaccins préqualifiés par l’OMS : le vaccin contre l’hépatite A, Healive® et le vaccin antipoliomyélitique inactivé à souche Sabin.

Helen Yang, directrice générale de SINOVAC, a déclaré : « SINOVAC est un vieil ami de la CPHI, et nous sommes ravis de revenir enfin à la CPHI en présentiel pour la première fois depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Comme d'habitude, nous apprécions énormément le potentiel commercial qu’offre cette plateforme et projetons d'y présenter un maximum de produits, en particulier ceux approuvés par l’OMS et distribués par de nombreux pays du monde. Nous avons hâte de présenter nos récentes technologies de pointe à nos partenaires internationaux et de créer de nouvelles occasions d’affaires. »

Pour rencontrer SINOVAC sur place, visitez le stand 41G20, ou contactez Alice Chen à l'adresse info@sinovac.com pour prendre rendez-vous.

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se consacre à la R&D, la fabrication et la commercialisation de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC comprend des vaccins contre la Covid-19, la fièvre aphteuse due à l’entérovirus 71 (EV71), l’hépatite A, la grippe saisonnière, les infections à pneumocoque, la grippe pandémique H5N1 (grippe aviaire), la grippe H1N1 (grippe porcine), la varicelle, les oreillons et la poliomyélite, etc.

L’utilisation de son vaccin anti-Covid-19, le CoronaVac®, a été autorisée dans plus de 60 pays et régions du monde. Son vaccin Healive® contre l’hépatite A a passé les épreuves de préqualification de l’OMS en 2017. Son vaccin innovant EV71 Inlive® a été mis sur le marché en Chine en 2016. En 2022, le vaccin antipoliomyélitique inactivé à souche Sabin (sIPV) de SINOVAC a été préqualifié par l’OMS.

SINOVAC a été la première société à obtenir l’homologation du Panflu.1®, son vaccin contre la grippe H1N1, qui a alimenté la campagne de vaccination et le programme de stockage du gouvernement chinois. La société est également le seul fournisseur du Panflu®, le vaccin contre la grippe pandémique H5N1, pour le programme de stockage du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre sans relâche à la recherche et au développement de nouveaux vaccins, tout en intégrant davantage de vaccins combinés dans son portefeuille de projets et en explorant constamment les opportunités sur le marché international. SINOVAC prévoit de mener des échanges et une coopération plus larges et plus approfondis avec d’autres pays et organisations commerciales et industrielles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Société à l’adresse www.sinovac.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221028005132/fr/