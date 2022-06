Sinovac Biotech Ltd. annonce que l'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (SAHPRA) a accordé un enregistrement conditionnel à SINOVAC CoronaVac

Sinovac Biotech Ltd. a annoncé que l'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (SAHPRA) a accordé un enregistrement conditionnel à SINOVAC CoronaVac chez les adultes âgés de 18 ans et plus, sur la base des données acceptables soumises en matière de sécurité, de qualité et d'efficacité. Le vaccin est administré par voie intramusculaire en deux doses avec un intervalle de 14 à 28 jours. Le CoronaVac a été précédemment autorisé pour une utilisation d'urgence avec conditions par la SAHPRA le 3 juillet 2021. Après l'autorisation, SINOVAC s'est engagé à respecter les conditions, à communiquer les résultats des études en cours et à se conformer aux activités de pharmacovigilance comme indiqué dans le plan de gestion des risques approuvé et à soumettre des mises à jour périodiques sur la sécurité. Toutes les preuves ont suggéré que le vaccin SINOVAC COVID-19 était sûr et efficace. Le vaccin SINOVAC COVID-19 a été disponible dans plus de 60 pays, avec un approvisionnement total de près de 2,9 milliards de doses.