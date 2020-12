Sioen Industries : L'Airtube, notre moyen d'empêcher la glace de glisser du toit des remorques

Ardooie, 22 décembre 2020

L'Airtube est le résultat d'un développement commun entre Coatex, qui fait partie de Sioen, et Pneutec. Grâce à l'Airtube, la bâche du toit prend une forme pointue qui empêche l'accumulation d'eau. L'absence d'eau sur le toit empêche la glace de se former par temps froid. Grâce à l'Airtube, on évite les accidents dus aux chutes de glace glissant du toit des remorques.

Le grand froid hivernal entraîne des risques divers pour la sécurité routière. Mis à part le risque de dérapage sur la route, la glace peut glisser du toit d'une remorque et provoquer des accidents de la circulation. Dans de nombreux pays, les conducteurs de camions et les propriétaires de flottes sont tenus de prévenir activement ces accidents. La sécurité étant notre principale préoccupation, nous nous efforçons de prévenir les blessures et dommages aux personnes et aux biens.

L'Airtube est un tuyau gonflable qui est installé entre les barres du toit et la bâche de la remorque. Lorsqu'il est garé, le conducteur peut gonfler l'Airtube manuellement ou de manière entièrement automatique. Cette action permet de créer un toit pointu empêchant l'accumulation d'eau. Lorsqu'il n'y a pas d'eau sur le toit, aucune glace ne peut se former et les accidents sont évités.

L'Airtube est un produit breveté qui ne comprend que trois composants : un tuyau en PU, l'Airtube lui-même et un module de commande. Il est économique et facile à installer. Le tuyau se remplit d'air comprimé dès que l'Airtube est activé.

Le gonflage de l'Airtube ne prend que 2,5 minutes, créant ainsi une forme qui permet à l'eau de s'écouler sur les côtés de la remorque. En appuyant sur un bouton ou en utilisant une poignée, le conducteur peut dégonfler l'Airtube et poursuivre sa route.

Toute entreprise de transport veut livrer les marchandises dans les temps et sans accident ni dommage. L'Airtube permet de gagner du temps, car les chauffeurs ne sont plus obligés de déblayer eux-mêmes la glace et ils se font moins souvent arrêter par la police. Bien entendu, le fait de ne pas risquer de provoquer des accidents réduira le niveau de stress de vos chauffeurs. De plus, la bâche du toit s'usera beaucoup moins vite, car aucune eau ne s'y accumulera.

Pneutec est un spécialiste dans le domaine du contrôle des mouvements avec la pneumatique, le vide, le contrôle des fluides et la technologie de décélération. Grâce à ces techniques, Pneutec développe et crée des opportunités innovantes pour ses clients. Pneutec fait partie d'Aalberts.