Sioen Industries : Les géosynthétiques selon Francesco Fontana

Ardooie, 19 janvier 2021

Dans cette interview, Francesco Fontana, directeur général de Manifattura Fontana et président du comité des dirigeants d'entreprise du conseil de l'International Geosynthetics Society, donne son point de vue sur des sujets concernant les géosynthétiques. Continuez votre lecture si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages écologiques des géosynthétiques, l'IGS, les comités de durabilité et de circularité, et sur la vision de Francesco Fontana sur l'avenir.

Francesco Fontana est le directeur général de Manifattura Fontana. Il travaille depuis 35 ans dans cette entreprise familiale créée en 1932, qui fournit des géotextiles synthétiques non-tissés pour le génie civil. En 2016, Manifattura Fontana a été rachetée par le groupe Sioen, considérant l'entreprise familiale italienne comme le meilleur partenaire stratégique pour entrer dans l'industrie du géotextile.

Les géosynthétiques de Manifattura Fontana sont utilisés à deux fins principales. Premièrement, ils sont couramment utilisés pour séparer différentes couches de sol : le gravier de la boue, la boue du sable, etc. Deuxièmement, ils sont souvent utilisés pour protéger des couches d'imperméabilisation, principalement dans les travaux d'infrastructure, comme les tunnels, les canaux, les étangs, etc.

'Les gens ont parfois du mal à croire que le plastique, quel que soit son type, peut être bénéfique pour l'environnement. Le seul problème avec le plastique, cependant, est la façon dont les gens l'utilisent à mauvais escient. Il existe de nombreuses situations où le plastique est très bon pour la planète et les géosynthétiques en sont un très bon exemple'.

'Par exemple, pour construire une route, on dispose des technologies typiques utilisées pour construire les différentes couches constituant normalement une route. L'avantage est que l'on peut se débarrasser de la plupart de ces couches avec une simple couche géotextile de séparation. Avec une seule couche de géotextile, on fait le travail de plusieurs couches de gravier, de sable, etc. et l'on imagine facilement l'impact en termes de transport ou d'émissions', explique Francesco.

De plus, nous devons également garder à l'esprit les fortes émissions de CO2 qui accompagnent les travaux d'excavation et la production de béton. Il ne s'agit même pas seulement de CO2, mais aussi de l'utilisation d'eau douce. Il faut toujours comparer les impacts des différentes solutions techniques.

Il existe de nombreux autres exemples où l'utilisation des géosynthétiques permet d'émettre moins de CO2 qu'avec des technologies traditionnelles.

Francesco a été réélu au Conseil de l'IGS pour la période allant de 2020 à 2024. L'International Geosynthetics Society (IGS) est une association mondiale qui se consacre au développement scientifique et technique des géotextiles, des géomembranes et des produits et technologies connexes. Il s'agit principalement d'une association culturelle qui travaille avec des fabricants, des professionnels et des universités.

L'IGS est vraiment importante pour le secteur des géosynthétiques, car les membres financent ensemble la recherche liée aux géosynthétiques et, en tant que membre, on gagne la confiance de la communauté internationale. 'Nous avons, par exemple, un programme qui s'appelle 'éduquer les éducateurs', dans le cadre duquel nos ambassadeurs organisent des cours sur la technologie des géosynthétiques pour les professeurs d'université', rapporte Francesco. Grâce à cette initiative, les futurs ingénieurs découvrent les avantages des géosynthétiques au début de leur carrière.

Francesco : ' Je suis membre de l'IGS depuis 14 ans. J'étais trop occupé par mon entreprise avant de rejoindre l'association. Si je pouvais revenir en arrière, je commencerais plus tôt, parce que la participation est la connaissance et la connaissance est tout'.

Francesco est actif dans deux comités de durabilité. Tout d'abord, il est membre du comité de durabilité du SABE, Strategic Advisory board on Environment, lié au CEN, le Comité Européen de Normalisation. Le CEN est une association qui regroupe les organismes nationaux de normalisation de 34 pays européens. Ce comité regroupe tous les produits imaginables de tous les types de marques qui sont vendus dans les pays européens. Francesco Fontana est membre du comité des géosynthétiques et les représente au sein du comité général de la durabilité. Ensemble, les membres tentent de trouver des définitions fixes pour la terminologie de la durabilité, comme les 'microplastiques', et coordonnent la création de futures normes techniques.

Deuxièmement, il est également un membre actif du comité de durabilité et de circularité de l'IGS. Francesco fait le commentaire suivant sur ces comités : 'J'apprends beaucoup et je suis de plus en plus convaincu de l'importance de l'économie circulaire et du fait qu'elle va bien au-delà du recyclage, et les géosynthétiques peuvent certainement jouer un rôle important dans ce domaine'.