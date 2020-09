Sioen Industries : Solutions Sioen pour le transport multimodal

Ardooie, 17 septembre 2020

On ne dispose pas actuellement de chiffres précis concernant l'utilisation des remorques multimodales, mais il existe clairement une tendance au transport durable. Le terme 'multimodal' indique l'utilisation d'au moins deux modes de transport, c'est-à-dire une combinaison de rail, route, mer et/ou air. La principale différence avec le transport intermodal est qu'un seul transporteur est responsable des différents modes de transport.

Auparavant, les longues distances étaient couvertes avec des camions circulant sur le réseau routier. Cependant, cela s'est avéré trop dommageable pour l'environnement et les modes de transport sont donc de plus en plus souvent combinés. Il arrive donc fréquemment qu'une remorque soit transportée par voie maritime d'un pays à l'autre, puis par train depuis le port jusqu'à une autre région ou un autre pays sur le continent. Le 'dernier kilomètre', la dernière partie de l'itinéraire jusqu'à la destination finale, est souvent effectué par camion, car c'est le moyen le plus facile d'arriver jusqu'à une entreprise ou un utilisateur final particulier. Pour le 'dernier kilomètre', les entreprises choisissent de plus en plus souvent des camions plus respectueux de l'environnement.

Les conteneurs de fret peuvent être adaptés au transport multimodal. Les caisses mobiles sont légères et permettent d'économiser du carburant pendant le transport. Elles peuvent être placées sur les mêmes types de camions, wagons et remorques que ceux conçus pour les conteneurs d'expédition, grâce aux dimensions de leurs pièces de coin inférieures. Elles ne sont toutefois pas empilables et doivent être soulevées par le châssis inférieur. Certaines versions sont dotées de verrous tournants qui peuvent être utilisés pour les soulever, ce qui rend possible le transport sur des unités pour conteneurs maritimes.

De nombreuses caisses mobiles sont équipées de pieds rétractables sous le châssis. Cela permet de les déposer plus facilement à une certaine destination ou de les mettre sur un autre véhicule, car aucune grue n'est nécessaire. Les caisses mobiles ont souvent plus de portes ou de panneaux coulissants que les conteneurs ISO standard, permettant un chargement et un déchargement plus rapides.

En tant que fournisseur de solutions textiles, Sioline dispose d'une large gamme de tissus adaptés aux rideaux latéraux et aux caisses mobiles. Comme une remorque doit avoir une durée de vie de 10 à 15 ans et que certaines opérations de transport peuvent user les tissus, ceux-ci doivent être de qualité supérieure. Notre tissu B6000 est le plus couramment choisi pour les rideaux latéraux. En ce qui concerne le transport multimodal, le B6000 est souvent combiné avec le B5003 ou notre Carapax Rail, deux matériaux anti-étincelles pour toits de camions et de trains. De plus, le Carapax Rail offre une résistance à la torsion. Si vous choisissez d'ajouter une protection antivol, nous vous recommandons notre composite Siosteel ou notre Detector. Le Siosteel est principalement utilisé pour les bâches de camion ou de train et les rideaux latéraux résistants aux intrusions, il fournit une protection antivol d'entrée de gamme. Detector, en revanche, est un produit encore plus avancé. Mais ce n'est pas tout. Grâce à notre important département R&D, nous avons réussi à trouver des solutions à certains problèmes de sécurité courants.

Sioen apporte des solutions à trois problèmes de sécurité majeurs concernant les remorques multimodales à rideaux latéraux. Premièrement, Sioen propose une solution innovante qui empêche les voleurs d'entrer par effraction et vous avertit dès qu'ils tentent de le faire. Deuxièmement, l'un des grands problèmes liés à l'utilisation de remorques multimodales sur des wagons de chemin de fer est que des étincelles peuvent se produire et faire des trous dans les rideaux latéraux et les toits des camions. Le troisième problème concerne les réfugiés qui entrent dans les remorques pour traverser les frontières.

Notre composite 'Carapax Rail', constitué d'une structure tissée en aramide, confère au toit de la remorque une résistance supplémentaire à la torsion. Grâce à ses propriétés anti-étincelles, le 'Carapax Rail' empêche également que des trous se forment à cause d'étincelles créées par les câbles d'électrification de la voie ferrée.

Notre gamme de produits 'Protector' anti-intrusion se compose de textile et de fil d'acier. 'Protector' empêche les coupures profondes faites par des couteaux. Il fournit également aux rideaux latéraux une résistance supplémentaire à l'abrasion lors des activités de chargement et de déchargement des palettes.

WABCO, qui fait maintenant partie du groupe ZF, utilise cette technologie via sa Solution de Gestion de Flotte (SGF) avancée : TX-TRAILERGUARD™. En connectant la structure tissée des rideaux latéraux à sa SGF numérique, une alarme se déclenche automatiquement en cas d'altération de la bâche. Les conducteurs sont avertis par un signal sonore ou une notification en cabine. Une alarme est également envoyée en temps réel au back office de la flotte par le biais de la solution TX-CONNECT™ de WABCO.

Combinée à la solution OptiLock™ de WABCO, une serrure électronique sans fil ultramoderne qui permet de surveiller et gérer à distance et en temps réel l'accès aux remorques, les flottes peuvent désormais améliorer leur capacité à contrôler en temps réel les éventuelles effractions des remorques.

Contrairement à des solutions similaires, notre système ne génère pas de fausses alarmes. Cela arrive fréquemment avec d'autres solutions et peut amener les conducteurs à désactiver le système de sécurité, ce qui peut nuire à l'entreprise. Le système a d'abord été mis en place dans les remorques à carrosserie intégrale. Il n'y a eu aucune fausse alarme pendant toute la durée de la phase de test. Les remorques à carrosserie intégrale ont été choisies parce qu'elles sont utilisées pour le transport de marchandises plus coûteuses, comme les produits pharmaceutiques, l'électronique, etc. et qu'elles nécessitent bien sûr des mesures de sécurité.

L'utilisation du système Detector est bénéfique pour votre entreprise, car il empêche le vol des marchandises transportées et réduit les coûts de réparation de la remorque endommagée. Le même système peut également être utilisé pour empêcher les réfugiés d'entrer dans les remorques. Detector est actuellement testé dans trois remorques à rideaux latéraux.