Sioen Industries : transplante 15 grands arbres dans le cadre du Pacte Vert et de la RSE

Ardooie, 1 mars 2021

Tuinen Brouckaert, notre partenaire pour l'aménagement des jardins, a transplanté 15 grands arbres à feuilles caduques d'une zone du siège de Sioen à une autre. Notre souhaite étant de préserver et d'améliorer la biodiversité, nous avons choisi de conserver les arbres. Cette initiative longue et plutôt coûteuse en vaut la peine, dans la mesure où les arbres à feuilles caduques sont essentiels à la vie.

Au siège d'Ardooie, la nécessité s'est fait ressentir de disposer de plus d'espace de stationnement devant l'un de nos principaux bâtiments. Nous avions reçu un permis de construire pour une aire de stationnement et dix arbres devaient être déracinés pour faire de la place. L'idée initiale était de remplacer ces 10 arbres par de nouveaux arbres au niveau du nouveau parking. L'idée a changé et les 15 arbres existants ont tous été transplantés dans une autre zone de notre siège d'Ardooie. Il aurait été dommage de couper autant de magnifiques arbres alors que nous avions cette alternative. Deux des nouveaux arbres serviront à ombrager l'une des aires de pique-nique de nos employés lors des belles journées d'été.

Le processus de transplantation d'arbres a eu lieu les 22, 23 et 24 février 2021. Le premier jour, l'équipe d'aménagement paysager a vérifié s'il y avait des canalisations susceptibles de poser des problèmes lors des fouilles. Le 23 février, les arbres ont été déplacés de leur ancien emplacement vers le nouveau.

Enfin, le dernier jour, un arboriculteur a taillé la couronne des arbres. Cette opération est nécessaire, car la couronne doit être aussi grande que les racines de l'arbre si nous voulons encourager la croissance. Pour replanter les arbres, nous avons dû couper des racines d'environ 10 mètres à 2,60 mètres, ce qui a également dû être fait pour la couronne.

Les arbres ont par ailleurs été sécurisés pour éviter qu'ils ne tombent et les troncs ont été protégés contre l'évaporation.

Sioen a signé le Pacte Vert Entreprises et Biodiversité du Département flamand de l'environnement. En conséquence de ce choix, nous avons réaménagé les plantations autour de notre siège. Nous avons notamment planté davantage d'espèces indigènes adaptées au climat, ajouté des espaces verts à fleurs sauvages et des murs végétalisés GreenTecStyle®, pour ne citer que ces deux exemples.

La sauvegarde des 15 arbres s'inscrit parfaitement dans cette initiative. Déplacer un grand arbre déjà développé nous permet de bénéficier de son ombre et de gagner du temps par rapport à une nouvelle plantation. Les avantages évidents d'avoir autant d'arbres autour comptent toujours, comme la façon dont les arbres filtrent l'air et aident à modérer les températures et la façon dont ils peuvent servir de coupe-vent.

Tuinen Brouckaert est notre partenaire pour l'aménagement et l'entretien des jardins de notre siège. Il s'agit d'une « entreprise moderne d'aménagement de jardins avec plus de 40 ans d'expertise et d'expérience. Elle s'occupe de projets complets d'aménagement de jardins, grâce à sa maîtrise de tous les éléments techniques et spécialisés de l'aménagement de jardins. L'entreprise possède en outre une gamme complète de machines et dispose de sa propre pépinière, ce qui lui permet de gérer tout projet de bout en bout. »