SIR Royalty Income Fund (le Fonds) est une fiducie basée au Canada, qui reçoit des revenus de distribution de son investissement dans SIR Royalty Limited Partnership et des revenus d'intérêt du prêt SIR. Le Fonds détient un investissement dans SIR Corp. SIR possède un portefeuille d'environ 54 restaurants au Canada. Les enseignes Concept de SIR comprennent Jack Astor's Bar and Grill, avec 37 établissements, et Scaddabush Italian Kitchen & Bar, avec 11 établissements. SIR exploite également des enseignes Signature, dont Reds Wine Tavern, Reds Square One, Reds Kitchen + Wine Bar Fallsview et The Loose Moose. SIR possède également deux autres restaurants Signature, dont Duke's Refresher & Bar au centre-ville de Toronto, et Abbey's Bakehouse, un restaurant saisonnier situé à Muskoka, en Ontario.

Secteur Services financiers aux entreprises