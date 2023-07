MONTRÉAL, 05 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc.(TSX-V: SOI) ont le plaisir d’annoncer la présence d’anomalies significatives en tantale dans les échantillons de till provenant du levé effectué sur la propriété Maskwa en 2020. Dans ce levé comprenant 97 échantillons, trois anomalies sont révélées avec des comptes significatifs de grains dépassant chacun une centaine de minéraux du tantale. Au total, un nombre important, soit 3 310 grains, ont été observés, principalement des colombotantalites (minéral d’oxyde de niobium et tantale), pour une moyenne de 34 grains par échantillon avec un maximum de 179 grains (voir carte ci-dessous). Ces observations proviennent des 97 concentrés de minéraux lourds traités par la méthode ARTGold une technologie de détection automatisée des minéraux par microscope à balayage électronique (MEB) une technologie exclusive d’IOS Services Géoscientifiques inc. de Saguenay au Québec.



La colombotantalite est un minéral présent principalement dans les pegmatites à spodumène (minéral constituant la principale source de lithium) de type LCT (Lithium-Césium-Tantale) ainsi que dans certaines roches magmatiques alcalines. Plusieurs occurrences de pegmatites LCT sont présentes parmi les roches volcaniques du segment sud de la Sous-province de LaGrande hôte de la propriété Maskwa.

IOS Services Géoscientifiques a récemment démontré l’efficacité de sa technique ARTGold de traitement des tills dans la région du gîte de lithium Pontax pour le compte de clients dont le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Les tests ont réussi entre autres à capter la signature minérale en tantale dans le till en provenance d’indices connus de lithium dans le roc. Des comptes de grains supérieurs à 100 dans un secteur ou la moyenne est d’une trentaine de grains par échantillon représentent des anomalies indicatrices potentiellement de sources distales kilométriques. Sur la propriété Maskwa, les lignes de till actuellement espacées entre 4 et 6 km laissent suffisamment d’espace pour envisager la présence potentielle de pegmatites à spodumène sur la propriété.

Les géologues de Sirios planifient actuellement les travaux de suivi requis par ces résultats encourageants.



À propos de la propriété Maskwa

La propriété Maskwa, détenu à 100% par Sirios, est situé à environ 100 km au sud-ouest de Radisson et à environ 120 km à l’est de Wemindji à Eeyou Istchee Baie-Jame au Québec. La propriété est composée de 396 claims, pour une superficie d’environ 201 km2. En plus des anomalies de tantale, le levé de till réalisé en 2020 par IOS Services Géoscientifiques a identifié trois secteurs anomaux en or, en minéraux du groupe du platine et en minéraux de tungstène sur la propriété. De telles associations sont considérées comme indicateurs pour certains types de dépôts aurifères.

Jordi Turcotte, géo. et Dominique Doucet, ing., président, personnes qualifiées selon la Norme 43-101, ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Ressources Sirios est une société d’exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés à haut potentiel pour l’or et le lithium dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

