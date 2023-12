Sirios Resources Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur le développement de son portefeuille de propriétés aurifères dans la Baie James de l'Eeyou Istchee, au Québec. Ses projets comprennent la propriété Cheechoo, le projet Aquilon, le projet Goldorak, le projet Niska, le projet Tilly 2 et le projet Maskwa. La propriété aurifère Cheechoo est détenue à 100 % et consiste en 225 claims couvrant une superficie d'environ 118 kilomètres carrés (km2), divisée en trois blocs non contigus. Elle est située dans l'Eeyou Istchee de la Baie James, au Québec, à moins de neuf kilomètres (km) de la mine d'or Éléonore de Newmont. La propriété Aquilon est constituée de 140 claims et couvre environ 70 km2, à 10 km au sud du complexe hydroélectrique LA-1 dans la région d'Eeyou Istchee Baie James, Québec. Elle est située à environ 490 km à l'est de Radisson. Le projet aurifère Maskwa est situé à environ 100 km au sud-ouest de Radisson et à environ 120 km à l'est de Wemindji dans l'Eeyou Istchee Baie-James, Québec.

Secteur Or