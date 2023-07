MONTRÉAL, 27 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX CROISSANCE : SOI) (la « Société ») annonce la nomination à titre d’administrateur de M. Robert Ménard au sein de son conseil d’administration (le « Conseil »), faisant suite à la démission de M. François Auclair à titre d’administrateur de la Société. En relation avec sa récente implication à titre de président directeur général de Lithium 3 Corporation, M. Auclair a présenté sa démission du Conseil. M. Luc Cloutier, président du Conseil, a tenu à remercier sincèrement M. Auclair pour la contribution constructive qu’il a procurée au sein du Conseil. De plus, le Conseil a procédé à une réorganisation de ses comités dans laquelle M. Cloutier quitte le poste de président du Conseil pour devenir président du comité de gouvernance, environnement et santé-sécurité et M. Ménard a été nommé président du Conseil.



M. Ménard a obtenu son diplôme en génie électrique à l’université d’Ottawa et a débuté sa carrière en 1972 avec l’IOC (Iron Ore Company of Canada) pour ensuite continuer, en 1974, en tant que vice-président pour un entrepreneur industriel jusqu’en 1993. De 1994 à 2006, il a agi en tant que vice-président, projets & construction chez Cambior où il était responsable du développement de projet, des études d’ingénierie jusqu’à la construction du site et de la mise en marche. Par la suite, il fut vice-président ingénierie et construction d’un projet de nickel dans l’arctique canadien et co-directeur de l’ingénierie & construction du projet Essakane d’IAMGOLD au Burkina Faso. Il a été vice-président ingénierie & construction pour le projet Cerro Negro d’AndeanResources en Argentine et par la suite il a occupé le poste de directeur ingénierie et construction pour le projet Merian de Newmont au Suriname.

Pour donner suite à sa nomination, le Conseil a approuvé l’octroi de 300 000 options d’achat d’actions à M. Ménard, chaque option permettant à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la Société à un prix d’exercice de 0,07 $ par action ordinaire de la Société. Ces options d’achat d’actions sont émises conformément aux termes et conditions du régime d’options d’achat d’actions de la Société. Ces options d’achat d’actions ont une durée de cinq ans.

