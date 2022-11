Nouveaux candidats proposés au conseil d'administration de Sirios

MONTRÉAL, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX CROISSANCE : SOI) annonce que deux nouveaux candidats au poste d’administrateur de la société seront proposés lors de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires du 15 décembre prochain. MM. Guy Chevrette et Michel Bouchard ont décidé de ne pas renouveler leur mandat d’administrateur afin de permettre la nomination de ces deux candidats.



M. Luc Cloutier, président du conseil de Sirios, au nom des autres membres du conseil d’administration, tient à remercier sincèrement MM. Chevrette et Bouchard pour leurs précieuses contributions constructives apportées au sein du conseil au cours des dernières années.

Les nouveaux candidats proposés sont Mme. Colinda Parent et M. Guy Le Bel.

Mme. Parent est une spécialiste des marchés de capitaux axé sur le secteur minier avec une vaste expérience dans l’évaluation et la vente de redevances minières et la mobilisation de capitaux pour les petites sociétés minières par le biais d’actions accréditives, d’actions ordinaires et de partenariats stratégiques avec d’autres sociétés minières. Elle est chef de la direction de CP Consulting Inc. depuis 2011 et de Mine Equities Ltd. depuis 2019. Elle a été sélectionnée par le Conseil canadien pour la diversité administrative comme l’une des 50 candidatures éligibles au conseil d’administration pour 2014-2015. Mme Parent est diplômée en 1986 de l’Université McGill avec un baccalauréat en commerce (finance/marketing) et en 1990 de la Richard Ivey School of Business à London, Ontario avec un MBA.

M. Le Bel a plus de 35 ans d’expérience internationale en planification stratégique et financière des mines. Jusqu’à récemment, il était PDG d’Aquila Resources Inc. Antérieurement, il a occupé les postes de PDG, directeur financier de Golden Queen Mining Ltd., de vice-président des évaluations pour Capstone Mining Corp., et de vice-président, développement des affaires chez Quadra/FNX Mining Ltd. Il a été également conseiller en affaires, stratégie et des rôles de planification, d’évaluation d’entreprise et de gestion de la planification financière chez BHP Billiton Base Metals Ltd, Rio Algom Ltd. et Cambior Inc. M. Le Bel détient un MBA Finance de l’École des Hautes Études Commerciales, une maîtrise en génie minier de l’université de Colombie-Britannique et un B.Sc. Génie minier de l’Université Laval. M. Le Bel a détenu plusieurs postes d’administrateur au sein de nombreuses compagnies juniors depuis 2007 et est actuellement membre du conseil d’administration de Pembridge Resources PLC et Kintavar Exploration Inc. Il est membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.

Dominique Doucet, président de Sirios a déclaré : « Avec ces nouvelles nominations, Sirios sera entièrement outillé pour mener à bien les prochaines étapes de développement de Cheechoo et des autres projets de notre compagnie. Ces deux nominations reflètent la volonté de notre entreprise de développer une équipe corporative solide qui permettra, entre autres, à Sirios d’accélérer le rythme de développement du projet aurifère Cheechoo. »

À propos de Sirios

Ressources Sirios inc. est une société d’exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés aurifères à haut potentiel dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.