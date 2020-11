Sirios Resources : Financement de 2 100 000 $ projeté 26/11/2020 | 18:13 Envoyer par e-mail :

MONTRÉAL (QUÉBEC) - RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX-V: SOI) annonce son intention de réaliser un placement privé sans l'entremise d'un courtier auprès d'investisseurs qualifiés. Le placement comprend un maximum de 14 000 000 d'unités pour un montant total de 2 100 000 $. Ce placement privé a fait l'objet d'une approbation conditionnelle de la Bourse de croissant. L'unité, offerte au prix de 0,15 $ est composée d'une action ordinaire et d'un demi bon de souscription. Chaque bon de souscription conférera à son détenteur le droit de souscrire une action ordinaire à 0,23 $ au cours des dix-huit mois suivant la date de clôture. Le produit du placement sera utilisé principalement pour avancer le projet aurifère Cheechoo et pour les affaires courantes de la Société. Sirios pourra verser un maximum de 6 % du montant total comme frais d'intermédiation. Les administrateurs, dirigeants et employés de la Société pourront également participer au placement. Les titres émis dans le cadre de ce placement seront sujet à une période de rétention de quatre mois et un jour. Ce placement privé est assujetti aux approbations des autorités réglementaires.

