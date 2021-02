Sirios Resources : Les résultats des tests de lixiviation en colonne dépassent les attentes pour le projet aurifère Cheechoo, Québec

Montréal (Québec) - Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSXV: SOI) ont le plaisir d'annoncer les résultats des tests métallurgiques qui ont été effectués sur environ 500 kg d'échantillons composites représentatifs de la minéralisation aurifère de la propriété Cheechoo. Ces tests, réalisés par la firme réputée KCA sur plusieurs mois à Reno, au Nevada, se sont conclus en janvier 2021.

Après 151 jours de lixiviation en colonne, avec une taille de concassage de 6,3 mm, les taux de récupération de l'or ont été de 80% à 20°C et de 76% à 4°C (tableau 1). Les tests ont été réalisés à différentes températures afin de simuler les conditions qui pourraient être rencontrées dans un empilement de roche minéralisée concassée dans le secteur du projet Cheechoo. La moyenne des résultats obtenus atteint donc 78%, ce qui dépasse les taux de récupération habituellement obtenus pour l'or dans les projets de lixiviation en tas (de 55 à 75%) selon le Canadian Mining Journal[1].

Les tests ont également montré que la consommation de réactifs est demeurée faible tout au long de la lixiviation (moyenne de 1,93 kg/t de NaCN).

Temp. Teneur d'alimentation calculée (g/t Au) Récupération de l'or Consommation de NaCN (kg/t) Ajout de ciment (kg/t) Jours de lixiviation Taille de concassage (mm) Type de concassage 20°C 0,967 80% 2,45 2,02 151 6,3 HPGR[1] 4°C 0,802 76% 1,40 2,02

[1] High Pressure Grinding Rolls

Tableau 1: Résultats des tests de lixiviation en colonne

Dominique Doucet, fondateur et chef de la direction de Sirios, a déclaré : « Plusieurs options de traitement de l'or sont en cours d'évaluation pour le projet Cheechoo, incluant la lixiviation en tas et le traitement en usine conventionnelle. Cela dit, les résultats publiés aujourd'hui sont extrêmement encourageants et démontrent clairement que la lixiviation en tas est une option viable pour récupérer l'or du gîte Cheechoo. Maintenant que ces tests sont complétés, la prochaine étape pour le projet consistera à mener une campagne de forage de définition à l'été 2021, dans le but de réaliser une étude économique préliminaire (PEA) par la suite. »

À propos de la lixiviation en tas

Les tests de lixiviation en colonne sont des tests métallurgiques spécialement conçus pour évaluer le taux de récupération de l'or pour la méthode de lixiviation en tas.

La lixiviation en tas est une méthode de récupération des métaux précieux qui est largement répandue à travers le monde, particulièrement aux États-Unis (Nevada, Colorado, Alaska). C'est également la méthode utilisée à la mine Eagle opérée par Victoria Gold au Yukon, la plus récente mine d'or à être entrée en production au Canada (2020). En plus d'exploiter un type de minéralisation similaire à celui de Cheechoo (or libre provenant d'un système aurifère associé à une intrusion réduite), la mine Eagle est située dans le nord du Canada et opère donc dans des conditions climatiques froides semblables à celles qu'on retrouve sur la propriété Cheechoo.

Quand le type de minéralisation s'y prête (ce qui semble être le cas pour Cheechoo), la lixiviation en tas est un procédé simple et à faible coût qui peut être très avantageux car il permet de réaliser des économies importantes au niveau des dépenses en capitalisation (CAPEX) et des coûts d'opération (OPEX), ce qui peut améliorer significativement la rentabilité d'un projet.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Dominique Doucet, ing., président et chef de direction de Ressources Sirios inc. et Jordi Turcotte, géo. géologue sénior, personnes qualifiées selon la Norme 43-101.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 9 km de la mine d'or Éléonore du producteur Newmont. La dernière estimation de ressources du projet (octobre 2020) a délimité des ressources présumées de 2,0 millions d'onces d'or contenues dans 93,0 millions de tonnes à 0,65 g/t Au, avec un potentiel important d'augmentation de ces ressources[3].

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d'or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Énoncés prospectifs :

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d'investissement et d'exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l'obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l'avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l'inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l'industrie de l'exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n'est valable qu'à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donnée que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

[1] Canadian Mining Journal, 2020-09-01, « Sorting through the heap », www.canadianminingjournal.com/features/sorting-through-the-heap

[2] High Pressure Grinding Rolls

[3] BBA, Mineral Resource Estimate Update for The Cheechoo Project, 31/10/2020