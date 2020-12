Sirios Resources : Résultats de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires 10/12/2020 | 19:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MONTRÉAL (QUÉBEC) - RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX CROISSANCE : SOI) annonce que toutes les propositions présentées à son assemblée générale annuelle et extraordinaire d'hier ont été entérinées par les actionnaires. Ces propositions comprenaient la nomination des administrateurs et des auditeurs de même que le renouvellement du régime d'options d'achat d'actions de la Société. Les actionnaires ont élu MM. Luc Cloutier, Guy Chevrette, Michel Bouchard, Dominique Doucet et Gilles Dupuis comme membres du conseil d'administration avec des taux d'approbation variant entre 96,8 % et 98,6%. Les actionnaires détenant un total de plus de 40 % du capital-actions de Sirios ont voté sur les propositions présentées. De plus, lors de la réunion du conseil d'administration tenue après l'assemblée des actionnaires, M. Frédéric Sahyouni a été réélu aux postes de chef des finances et secrétaire de la Société tandis que M. Dominique Doucet et M. Gilles Dupuis ont été réélus président et chef de la direction et président du conseil respectivement. MM. Luc Cloutier, Guy Chevrette et Michel Bouchard ont également été renommés comme membres du comité d'audit et du comité de gouvernance, d'environnement et de santé/sécurité. Octroi d'options Le conseil d'administration a octroyé le 9 décembre 2020 un total de 2 925 000 options d'achat d'actions auprès d'employés, consultants, administrateurs et dirigeants en vertu de son régime incitatif d'octroi d'options, à un prix de levée de 0,15 $ par action. Les options ont une durée de cinq ans. À propos de Sirios Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Sirios se concentre principalement sur sa découverte d'or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés. Attachments Original document

Permalink

Disclaimer
Sirios Resources Inc. published this content on 10 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 December 2020 18:10:07 UTC

