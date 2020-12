Sirios Resources : complète la seconde et dernière tranche de son placement privé pour un produit additionnel de 2 millions de dollars 16/12/2020 | 22:07 Envoyer par e-mail :

MONTRÉAL (QUÉBEC) - RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX-V: SOI) (la « Société ») annonce aujourd'hui la clôture de la deuxième et dernière tranche de son placement privé sans l'entremise d'un courtier annoncé précédemment, pour un montant additionnel de 2 045 200 $ (le « Placement »). Le produit brut total du placement, incluant le produit de la première tranche précédemment clôturée le 11 décembre 2020, est de 3 430 590 $. Le Placement consiste en l'émission de (i) 7 395 556 unités accréditives du Québec additionnelles (les « Unités accréditives du Québec ») au prix de 0,18 $ par Unité accréditive du Québec pour un montant de 1 331 200 $; et (ii) 4 200 000 unités accréditives nationales additionnelles (les « Unités accréditives nationales ») au prix de 0,17 $ par Unité accréditive nationale pour un montant de 714 000 $. Chaque Unité accréditive du Québec et chaque Unité accréditive nationale est composée d'une action ordinaire du capital social de la Société et d'un demi-bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription confère à son détenteur le droit d'acquérir une action ordinaire du capital social de la Société au prix de 0,23 $ au cours des dix-huit mois suivant la clôture de la première tranche du placement privé. Les titres émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 17 avril 2021, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de Croissance TSX et demeure soumis à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Des frais d'intermédiation totalisant 122 442$ ont été payés à des intermédiaires dans le cadre de la deuxième tranche du Placement. Le produit du Placement sera utilisé pour réaliser principalement un important programme de forage au diamant, sur le projet aurifère Cheechoo. La propriété Cheechoo est située à Eeyou Istchee Baie James au voisinage immédiat de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Veuillez consulter le site web de la Société pour de plus amples informations sur ce projet. Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi des États-Unis ») ou de toute autre loi étatique, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne américaine, sans enregistrement préalable en vertu de la Loi des États-Unis et autres lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en l'absence d'une dispense d'inscription applicable. À propos de Ressources Sirios inc. Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d'or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

