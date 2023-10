Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de diffusion de communiqués de presse des États-Unis ni diffusé aux États-Unis

MONTRÉAL, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX-V: SOI) (la « Société ») annonce son intention de procéder à la clôture d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier auprès d’investisseurs bénéficiant d’une dispense de prospectus en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus pour un produit brut total jusqu’à un maximum de 500 000 $ (le « Placement »). Le Placement consiste à l’émission d’un maximum de 5 000 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») au prix de 0,05$ par Action ordinaire et de 3 125 000 Actions ordinaires émises à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (les « Actions accréditives »), au prix de 0,08 $ par Action accréditive.

Le produit brut du Placement découlant de la vente des Actions ordinaires sera principalement utilisé par la Société pour financer son fonds de roulement et ses frais administratifs généraux, alors que le produit brut du Placement découlant de la vente des Actions accréditives sera utilisé pour financer les projets d’exploration sur le projet aurifère Cheechoo.

Les Actions ordinaires et les Actions accréditives émises dans le cadre du Placement seront sujet à une période de restriction de quatre mois et un jour suivant la clôture du Placement. Le Placement a fait l’objet d’une approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et demeure assujetti aux approbations des autorités réglementaires, incluant l’approbation finale de la TSXV.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant des titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi des États-Unis ») ou de toute autre loi étatique, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine, ou pour le compte ou le bénéfice d’une personne américaine, sans enregistrement préalable en vertu de la Loi des États-Unis et autres lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en l’absence d’une dispense d’inscription applicable.

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit du Placement, la clôture du Placement, l’approbation finale de la TSXV en lien avec le Placement, le développement du projet aurifère Cheechoo et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Sirios inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de la Société sur le site web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer le projet aurifère Cheechoo et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.