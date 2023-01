Sirios dépose sur SÉDAR le rapport détaillant les ressources indiquées de 1,4Moz à 0,94 g/t et présumées de 0,5 Moz à 0,73 g/t d'or sur Cheechoo

MONTRÉAL, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios Inc. (TSX-V: SOI) ont le plaisir d’annoncer le dépôt sur SEDAR du rapport technique intitulé « Mineral Resource Estimate Update for the Cheechoo Project, Eeyou Istchee James Bay, Quebec », avec une date effective du 20 juillet 2022. Le rapport, conforme au Règlement 43-101 et complété pour Sirios par BBA, comprend la mise-à-jour de l’estimation des ressources du projet aurifère Cheechoo, situé à Eeyou Istchee Baie-James au Québec.



La mise-à-jour de l’estimation des ressources (tableau 1) indique, pour un modèle de fosse à ciel ouvert, des ressources indiquées de 1,4 million d’onces d’or contenues dans 46,3 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,94 g/t Au, ainsi que des ressources présumées de 0,5 million d’onces d’or contenues dans 21,1 millions de tonnes à une teneur de 0,73 g/t Au.

Tableau 1: Estimation des ressources minérales indiquées et présumées à l’intérieur de la fosse conceptuelle du projet Cheechoo





Dominique Doucet, président et chef de la direction de Sirios, a déclaré : « Encore une fois, je tiens à féliciter notre équipe technique pour la réalisation des travaux qui ont mené à cette nouvelle estimation des ressources qui comprend maintenant plus de 74% des onces d’or en ressources indiquées accompagnées d’une hausse significative de la teneur en or du gîte Cheechoo. Nous avons donc à nouveau démontré que le projet Cheechoo s’améliore de façon significative à chaque fois que des travaux y sont réalisés. L’exploration se poursuit maintenant aux alentours de la fosse conceptuelle dans le but d’accroître les ressources. Comme le montrent les récents résultats d’échantillonnage en tranchées dans les métasédiments à l’est du gîte, le potentiel de découverte à l’échelle de la propriété est excellent. »

L’estimation des ressources minérales a été complétée par la firme de consultants BBA, conformément aux définitions standards de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), telles que définies dans le Règlement 43-101. L’estimation est basée sur les données de 329 trous de forage totalisant 76 713 mètres et de 386 rainures pour 3 217 mètres complétés par Sirios entre 2012 et 2022. Le rapport technique complet est disponible sur le site web de Sirios de même que sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil de la compagnie.

Le communiqué de presse de Sirios publié le 6 décembre 2022 (intitulé « Sirios annonce des ressources indiquées de 1,4 Moz à 0,94 g/t et présumées de 0,5 Moz à 0,73 g/t d’or sur Cheechoo ») résumait les principaux résultats contenus dans la mise-à-jour 2022 de l'estimation de ressources de Cheechoo.

Notes accompagnant le tableau de l’estimation des ressources minérales:

La personne indépendante et qualifiée pour l’estimation des ressources minérales 2022, telle que définie par le Règlement 43-101, est Pierre-Luc Richard, géo. de Ressources PLR Inc. La date effective de l’estimation est le 20 juillet 2022. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car elles n’ont pas démontré de viabilité économique. La quantité et la teneur des ressources présumées déclarées dans cette estimation de ressources minérales sont de nature incertaine et l’exploration n’a pas été suffisante pour définir ces ressources comme indiquées ou mesurées; cependant, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées soient converties en ressources minérales indiquées avec une exploration plus poussée. Les ressources sont présentées non diluées et à l’intérieur de la fosse pour un scénario de mine à ciel ouvert et sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d’extraction économiques. Une teneur de coupure de 0,35 g/t Au a été utilisée pour cette estimation de ressources minérales. L’optimisation de la fosse potentielle a été effectuée à l’aide du logiciel Deswik. L’enveloppe de la fosse potentielle a été créée en utilisant des pentes de 45 à 50 degrés dans la roche et de 26 degrés dans le mort-terrain. La teneur de coupure et l’optimisation de la fosse potentielle ont été calculées en utilisant les paramètres suivants (entre autres): prix de l’or = 1 650 USD; taux de change CAD:USD = 1,29; coût de l’extraction de la roche = 2,90 $/t extraite auquel sont ajoutés des coûts de banc incrémentiels de 0,05 $ par banc de 10 m; coût de l’extraction du mort-terrain = 5,00 $/t; Récupération minière = 95%; Dilution minière = 5% à 0 g/t Au; Récupération métallurgique variant de 84% à 92%; coût de traitement = 14,57 $/t traitée; G&A = 5,42 $/t traitée; frais de raffinage et de transport = 5,00 $/oz. Le ratio de décapage (« strip ratio ») est de 2.3 :1 pour le modèle conceptuel de la fosse. Bien que la teneur de coupure calculée est de 0.32 g/t Au, une teneur de coupure de 0.35 g/t Au a été utilisée pour cette estimation de ressources minérales. La teneur de coupure sera réévaluée à la lumière des conditions et des coûts futurs du marché. L’estimation des ressources minérales a été préparée à l’aide du logiciel Geovia® Surpac2022 Refresh 1 et est basée sur 329 forages de surface et 386 rainures de surface, avec un total de 55 566 analyses. La base de données des ressources a été validée avant de procéder à l’estimation. L’interpolation des teneurs a été effectuée avec la méthode de krigeage ordinaire (OK) à partir des données de forage en utilisant des blocs mesurant 10 m x 10 m x 10 m. La fermeture de la base de données de forage était le 20 juillet 2022. Le modèle comprend 20 zones minéralisées dites « haute teneur » (qui ont une épaisseur minimum de 3 m, avec de rares exceptions principalement entre 2 m et 3 m), et deux corps minéralisés à faible teneur principalement inclus dans la tonalite, chacun défini par des intersections en forage. Le modèle de blocs a été reconverti en blocs de 10 m x 10 m x 10 m au prorata des zones haute teneur et basse teneur. Un écrêtage des hautes teneurs a été effectué sur les composites et établi par zone. L’écrêtage varie de 3 g/t à 55 g/t. Une valeur de zéro a été appliquée lorsque la carotte n’a pas été analysée. Des valeurs de densité fixes ont été établies par unité, correspondant à la médiane des données de densité de chaque unité allant de 2,65 t/m3 à 2,76 t/m3. Une densité fixe de 2,00 t/m3 a été attribuée au mort-terrain. Cette estimation de ressources minérales est classée selon des ressources indiquées et présumées. Pour cette minéralisation liée aux intrusions, les ressources minérales indiquées sont définies pour les blocs qui sont informés par un minimum de deux trous de forage et où la maille de forage est principalement inférieure à 50 m alors que les ressources minérales présumées sont définies pour les blocs qui sont informés par un minimum de deux trous de forage et où la maille de forage est inférieure à 100 m. Au besoin, certains blocs ont été surclassés ou déclassés pour éviter que des blocs soient isolés. Le nombre de tonnes métriques (tonnes) et d’onces a été arrondi à la centaine de milliers près et au millier près respectivement. Les définitions et les directives de l’ICM pour l’estimation des ressources minérales ont été suivies. L’auteur n’a connaissance d’aucun problème lié à l’environnement, aux permis, aux titres, juridique, fiscal, sociopolitique ou de commercialisation, ni d’aucun autre problème pertinent non mentionné dans le présent rapport technique susceptible d’avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales.



Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Dominique Doucet, ing., président et chef de direction de Ressources Sirios inc. et Jordi Turcotte, géo., personnes qualifiées selon le Règlement 43-101.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, à 200 km à l’est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d’or Éléonore de Newmont.

À propos de Sirios

Ressources Sirios inc. est une société d’exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés aurifères à haut potentiel dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Énoncés prospectifs :

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d’investissement et d’exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l’avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l’inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l’industrie de l’exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d’avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n’est valable qu’à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donné que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

L’estimation des ressources minérales divulguée dans le présent communiqué de presse est conforme aux exigences du Règlement 43-101 et a été préparée par Pierre-Luc Richard, géo, personne qualifiée indépendante, tel que défini dans le Règlement 43-101. La date effective de l’estimation est le 20 juillet 2022. Les ressources minérales mentionnées ci-dessus ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées divulguées sont de nature conceptuelle et sont estimées sur la base d’observations géologiques et d’échantillonnages limités. Les observations géologiques sont suffisantes pour présumer, mais non pour confirmer, la continuité de la géologie, de la teneur et de la qualité de la minéralisation.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.



