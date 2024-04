MONTRÉAL, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Sirios inc. (TSX-V : SOI ; OTCQB : SIREF) (« Sirios ») a le plaisir d’annoncer la signature d’une entente permettant à Brunswick Exploration Inc. (« Brunswick ») de racheter la redevance de 0,5 % de retour net de fonderie (« NSR ») détenue par Sirios sur 8 claims faisant partie de la propriété de lithium Mirage de Brunswick, située à Eeyou Istchee Baie-James (réf. : communiqué 29/08/2023).



Selon les termes de l’entente de rachat, Brunswick doit:

Effectuer un paiement en espèces de 50 000 $ dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la signature de l’entente;





dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la signature de l’entente; Effectuer des versements à Sirios incluant au moins 25 % en espèces plus un montant en actions (calculé en fonction du cours moyen pondéré du volume de l’action sur les 10 jours précédents la date du paiement et sujet à un prix minimum de 0,40 $ par action), selon le calendrier suivant :



100 000 $, le ou avant une période de trois mois;



100 000 $, le ou avant une période de six mois;



100 000 $, le ou avant une période de neuf mois.





Dès le début de l’extraction minière sur les claims couverts par cette entente, Brunswick effectuera un paiement supplémentaire à Sirios de 250 000 $ en espèces ou en actions (sujet à un prix minimum de 0,40 $ par action) ou une combinaison des deux, à la discrétion de Brunswick.

À propos de Sirios

Ressources Sirios est une société d’exploration minière basée au Québec et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés à haut potentiel pour l’or dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, Canada.

À propos de Brunswick Exploration

Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés au Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation et à la transition énergétique. La Société fait avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés préliminaire pour le lithium au Canada.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, fondés sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, attentes et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter : l’exercice de option d’achat par Brunswick, les incertitudes liées à la disponibilité et au coût du financement nécessaire dans le futur, les changements dans Marchés financiers; des retards dans le développement des projets ; les autres risques liés à l’industrie de l’exploration et du développement miniers ; et les risques divulgués dans les documents publics de Sirios sur SEDAR+ à l’adresse www. sedarplus.ca. Bien que Sirios estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse, et rien ne garantit que de tels événements se produiront ou se produiront dans les délais présentés. Sirios décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l’exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence et l’exactitude du présent communiqué.





Contactez :

Dominique Doucet, ing., président

Tél. : 450-482-0603

info@sirios.com

Site web : www.sirios.com