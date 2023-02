Sirios signe une entente de vente de la propriété Pontax avec Cygnus Gold

MONTRÉAL, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) (« Sirios ou la Société ») ont le plaisir d’annoncer la signature avec la société australienne Cygnus Gold Ltd. (« Cygnus ») et sa filiale en propriété exclusive Avenir Metals (Canada) Limited (« Avenir ») d’une convention d’achat et de vente de la propriété Pontax, (la « Convention de vente ») située à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, en contrepartie d’un paiement d’une somme de 1,2M$ et de l’émission de 750,000 actions de Cygnus. D’autres paiements et émissions d’actions pouvant atteindre respectivement jusqu’à 3M$ et un million d’actions additionnelles sont également prévus, advenant la délimitation future de ressources en lithium sur cette propriété tel que décrit ci-dessous.



Dominique Doucet, président de Sirios a déclaré: « Nous sommes très heureux de cette transaction de vente de la propriété Pontax qui permettra à Sirios, avec les fonds recueillis non dilutifs, de poursuivre le développement des projets majeurs de Sirios, Cheechoo et Aquilon. De plus, les actions de Cygnus détenues par Sirios nous permettront de tirer profit des succès obtenus dans la recherche du lithium par cette dynamique entreprise australienne. »

Résumé de la transaction de vente

Selon la Convention de vente, Cygnus devra payer à Sirios, à la clôture, 1,2M$ (CAD) et lui émettre 750 000 actions dont la moitié de ces actions ayant une période de restriction de revente d’un an.

Lorsque des ressources (validées selon le code JORC) de 4 millions de tonnes métriques de Li 2 O à une teneur minimale de 0,8% sera délimitée sur la propriété Pontax, Cygnus devra verser un autre paiement de 1M$ en plus d’émettre 500 000 actions.

Finalement, un paiement additionnel de 2M$ devra être effectué en plus de l’émission de 500 000 actions advenant que les ressources sur Pontax (validées selon le code JORC) atteignent 6 millions de tonnes métriques de Li 2 O à une teneur minimale de 0,8%.

Sirios détiendra une redevance de 1,5% de revenus net de fonderie (« NSR ») sur la propriété Pontax avec une clause de rachat par Cygnus pour 0,75% en contrepartie d’un paiement de 600 000$. La clôture de l’acquisition est conditionnelle à la signature d’ententes accessoires au Contrat de vente à l’entière satisfaction des parties le ou avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la signature de la Convention de vente.

À propos de Sirios

Ressources Sirios inc. est une société d’exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés aurifères à haut potentiel dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

À propos de Cygnus

Cygnus Metals Limited (ASX : CY5) est une société d'exploration minière émergente qui se concentre sur l'avancement du projet de lithium Pontax dans le district de classe mondiale de la Baie James au Canada, ainsi que le projet de lithium Bencubbin et le projet Snake Rock en Australie occidentale. Le conseil d'administration et l'équipe de direction technique de Cygnus ont, au cours des années passées, démontré qu’ils possédaient une solide expertise dans la réalisation de projets d’exploration minière et dans la création de valeur pour leurs actionnaires et toutes les parties prenantes.

Cygnus possède un éventail de propriétés minières allant de propriétés minières précoces jusqu'à des propriétés minières plus avancées prêtes pour le forage.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants :la clôture de l’acquisition, des coûts d’investissement et d’exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l’avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l’inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l’industrie de l’exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n’est valable qu’à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donnée que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La Société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Contactez :

Dominique Doucet, ing., président

Tél. : 514-918-2867

ddoucet@sirios.com

Site web : www.sirios.com