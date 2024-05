Sirius Media est spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités, etc.). En décembre 2022, le groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, Sirius Media ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

