SIRIUS MEDIA

Avant-première de "Zak & Wowo, la légende de Lendarys"

le 27 avril 2024 en présence des personnalités du film

Paris (France), le 19 avril 2024 – 8h - SIRIUS MEDIA Group (FR0010812230 - ALSRS) est fier d'annoncer l'avant-première tant attendue du film d'animation "Zak & Wowo, la légende de Lendarys". Cet événement se déroulera au Kinepolis de Lomme, le 27 avril à 14h00, en présence des personnalités qui ont prêté leurs voix aux héros du film et promet d'être un moment fort pour les fans d'animation et de cinéma.

Un film d'animation qui nourrit l'imagination

"Zak & Wowo, la légende de Lendarys" est le dernier né des studios de Sirius Media Production. Ce film d'animation, riche en aventures et en émotions, plonge les spectateurs dans un univers fantastique où deux héros improbables, Zak et Wowo, se lancent dans une quête épique. Grâce à son scénario captivant, ses graphismes et sa bande-son immersive, le film promet d'enthousiasmer petits et grands.

Une avant-première en présence des voix du film

L'avant-première sera marquée par la présence de personnalités prestigieuses, dont le réalisateur Philippe Duchêne, la talentueuse Clara Luciani qui prête sa voix à Indiana, et l'humoriste et acteur Jérôme Niel, représenté par Zak, connu pour son esprit créatif et sa contribution significative à l'animation de personnages.

Leur présence apportera une dimension supplémentaire à cet événement, permettant aux fans de rencontrer et d'échanger avec les créateurs et les voix de cette œuvre. Une séance de dédicaces et photos sera organisée à l'issue de la projection.

Sirius Media Production : au cœur de la création

Sirius Media Production est la pierre angulaire de Sirius Media Group en matière de production de contenus de haute qualité. Spécialisée dans la production de longs métrages, de fictions TV, de films d'animation et de documentaires, Sirius Media Production s'est toujours distinguée par son exigence et la diversité de ses projets. "Zak & Wowo, la légende de Lendarys" incarne l'excellence créative et la rigueur qui font la renommée de Sirius Media Production.

Découvrez la bande-annonce du film en cliquant ici

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

