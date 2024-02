Déclaration de Sirius Media sur les allégations formulées à l'encontre de PM SA

Paris (France), le 27 février 2024 – 18h30 - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) déclare avoir pris acte des allégations, dont elle n'avait pas connaissance, portées à l'encontre des anciens dirigeants de sa filiale PM SA et de certains de ses prestataires par voie de presse.

SIRIUS MEDIA rappelle que sa prise de participation indirecte dans la société PM SA, datant de décembre 2022, est postérieure à la période faisant l'objet d'investigations (2015-2018) et précise que les personnes mises en cause ne sont plus mandataires depuis 2018 et plus salariées depuis 2021.

SIRIUS MEDIA tient à rappeler qu'elle conduit ses activités dans le strict respect de la loi et veille à ce chacune des entités de son groupe agisse de même. Tout comportement contraire à ces valeurs fondamentales sera traité avec la plus grande sévérité, conformément aux politiques internes du Groupe et aux lois en vigueur.

SIRIUS MEDIA est conscient que ces allégations peuvent porter atteinte à sa réputation. Le Groupe s'engage à communiquer de manière transparente sur l'évolution de cette affaire.

A propos de SIRIUS MEDIA

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

Les facteurs de risques de la Société figurent dans son rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 et disponible sur le site internet de la Société (www.siriusmedia.fr).

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr

