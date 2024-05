Communiqué de Presse

Paris, 16 mai 2024 à 19h30

SIRIUS MEDIA

RÉSULTATS ANNUELS 2023

Progression significative des marges opérationnelles

Marge brute de 23,4 M€ (87% des revenus) et EBE de 15,2 M€ (57% des revenus)

Marge brute d'autofinancement de 10,6 M€

Accélération des revenus attendue en 2024

Paris (France), le 16 mai 2024 – 19h30 - SIRIUS MEDIA Group (FR0010812230 - ALSRS) publie des résultats annuels 2023 en forte progression, portés par l'intégration des activités de sa filiale SIRIUS MEDIA Production[1] qui contribue aux résultats du Groupe pour sa première consolidation en année pleine. Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des performances publiées au 1er semestre 2023 et font ressortir une nette progression des principaux indicateurs opérationnels du Groupe : marge brute, EBE, résultat d'exploitation et marge d'exploitation.

En milliers d'euros 31/12/2023 31/12/2022 Variation 2022/2023 Chiffre d'affaires 14 163 16 147 Productions et développements 12 803 1 820 Total chiffre d'affaires / Revenus 26 966 17 967 +50 % Subventions d'exploitation1 261 15 Total chiffre d'affaires, revenus et subventions 27 227 17 982 +51 % Produits opérationnels courants (dont CIA2) 2 240 20 Produits d'exploitation 29 467 18 002 +64 % Achats (6 096) (5 412) Marge brute 23 371 12 589 + 86% % des revenus 87% 70% + 17 pts Produits d'exploitation 222 23 Autres achats et charges externes (4 883) (9 170) Frais de personnel (3 350) (2 287) Impôts et taxes (132) (49) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 15 249 1 106 + 14,1 M€ % des revenus 57% 6% +51 pts Dotations aux amortissements et aux provisions (11 253) (5 301) Autres produits et charges d'exploitation 153 (119) Résultat d'exploitation 4 149 (4 314) + 8,5 M€ % des revenus 15% -24% + 39 pts Résultat financier (2 992) (1 615) Résultat exceptionnel (1 734) 10 370 IS 84 81 Résultat net de l'ensemble consolidé (493) 4 522 - 5 M€ % des revenus (2%) 25% - 27 pts

( 1) Ensemble des subventions (productions et catalogue)

(2) Estimation du Crédit d'Impôt Audiovisuel

Le Conseil d'Administration de SIRIUS MEDIA, réuni le 15 mai 2024, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2023. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et leurs rapports sont en cours d'émission.

« Ces résultats 2023 attestent du succès de notre repositionnement sur le secteur de la production audiovisuelle et surtout de l'intégration réussie de notre filiale Sirius Production (ex-Triple A/PM SA) qui contribue en année pleine à l'amélioration de nos performances. Grâce à cette acquisition stratégique, notre Groupe bénéficie d'une position de premier plan sur le marché de la production audiovisuelle en France. Cette opération nous a permis de nous positionner sur un secteur porteur, d'explorer de nouveaux horizons et d'élargir notre portefeuille de produits en établissant de solides partenariats.

Les résultats de cette année démontrent clairement l'impact positif de cette intégration sur notre rentabilité. Nos produits d'exploitation connaissent une augmentation remarquable de 64% par rapport 2022, tandis que notre EBE s'établit à 15,2 M€ et représente 57% de nos revenus. Ces résultats témoignent de l'efficacité et de la pertinence de notre stratégie de croissance mixte.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos employés, nos partenaires et nos actionnaires. Cette réussite témoigne de la force de notre équipe et de notre capacité à relever les défis avec détermination et ambition.

L'année 2024 va marquer une nouvelle étape dans l'histoire de Sirius Media avec la sortie en salles de notre film d'animation « Zak et Wowo, La légende de Lendarys » dans un 1er temps au Mexique, qui nous sert de marché test pour nos campagnes de promotion et de marketing, puis dans toute la France le 3 juillet prochain. Les retours financiers du lancement de « Zak et Wowo, La Légende de Lendarys » seront principalement visibles au second semestre 2024. Nous avons hâte de continuer sur cette lancée positive et de réaliser de nouveaux succès. »

Paul Amsellem

Président de SIRIUS MEDIA.

Amélioration continue des résultats

SIRIUS MEDIA voit ses produits d'exploitation progresser de 64% pour s'établir à 29,5 M€ contre 18 M€ en 2022. Ces derniers sont principalement constitués des revenus de sa filiale Sirius Production issus de la diffusion des productions de son catalogue (séries, dessins animés, documentaires…) et des productions en cours dont le film d'animation « Urban Jungle ».

Portée par la progression des revenus, la marge brute atteint son plus haut niveau historique pour s'établir à 23,4 M€ contre 12,6 M€ l'an passé, soit une croissance de 86%.

L'optimisation des coûts de structure s'est poursuivie sur le second semestre 2023 et permet à Sirius Media de voir également ses marges opérationnelles s'améliorer de manière très significative, sous l'effet également de l'intégration en année pleine de sa filiale Sirius Production. Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'élève à 15,2 M€ en 2023 contre 1,1 M€ l'an dernier, portant la marge sur EBE à 57% des revenus contre 6% à fin décembre 2022, soit une amélioration de 51 points.

Le Résultat d'exploitation poursuit également sa croissance pour s'établir à 4,1 M€ en 2023 contre une perte de -4,3 M€ en 2022. Et ce, en dépit d'une dotation aux amortissements de 11,3 M€ pour partie relative aux coûts de production des films d'animation dont « Zak & Wowo, La Légende de Lendarys » et « Urban Jungle ». Comme expliqué lors de la publication semestrielle, ces amortissements sont enregistrés dès l'obtention des droits de diffusion en salle. Cela n'a pas freiné la croissance de la marge d'exploitation qui s'améliore fortement pour s'inscrire à 15% des revenus contre - 24% l'an dernier.

Le résultat financier s'élève à - 3 M€ et comprend la moins-value liée à la vente des actions Azerion pour près de 2,6 M€ et une provision du 1er coupon du financement Equisafe (0,8 M€). Par ailleurs, le Groupe enregistre sur la période un résultat exceptionnel de - 1,7 M€ en 2023 lié à la fermeture de sa filiale en Italie, et une créance de 0,3 M€ suite à l'opération de cession au groupe Azerion. Pour rappel, l'exercice 2022 comprenait un produit exceptionnel de 11 M€ lié à la vente des anciennes activités de publicité mobile au groupe Azerion.

Mécaniquement marqué par ces éléments exceptionnels ou temporaires, le Résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à - 0,5 M€. Retraité des éléments non récurrents, le résultat net du Groupe ressort positif à 1,2 M€[2].

Bénéficiant de ces bons résultats, le Groupe voit sa capacité d'autofinancement s'établir à 10,6 M€ à fin décembre 2023 (contre – 1,4 M€ en 2022). L'endettement net au 31 décembre 2023 s'élève à 16 M€. Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 11,2 M€ et bénéficient des augmentations de capital réalisées au cours de l'année 2023.

Nouvelle progression des revenus attendue pour 2024

Le lancement du film d'animation « Zak et Wowo, La légende de Lendarys » a débuté avec la sortie du film au Mexique le 25 avril dans plus de 420 salles et une avant-première en France à Lille, le 27 avril dernier, qui a réuni près de 700 personnes. De plus, la bande annonce du film a déjà été visionnée plus d'un million de fois en l'espace d'un mois. La promotion va se poursuivre par une tournée dans les principales villes françaises et des festivals pour se terminer par une avant-première au Grand Rex de Paris le 30 juin 2024, avant la sortie officielle le 3 juillet 2024 dans toutes les salles du territoire national. Ce film, qui prévoit près d'une trentaine d'accords de distribution dans le monde, devrait contribuer à l'accroissement des revenus du Groupe sur l'exercice 2024 et au développement de sa notoriété.

Le prochain film d'animation du Groupe, « Urban Jungle » dont l'histoire mettra en scène les célèbre sculptures de l'artiste Richard Orlinski, est d'ores et déjà en production et devrait sortir en 2025. Par ailleurs, le Groupe dispose d'un pipe de plus de 10 productions en cours sur les années à venir, permettant de lui assurer une bonne visibilité sur ses revenus futurs.

Fort de cette nouvelle trajectoire de croissance rentable, SIRIUS MEDIA va poursuivre son développement mixte, alliant croissance organique et acquisitions ciblées, et confirme son ambition de devenir un acteur majeur de l'audiovisuel Européen.

Mise à disposition des éléments du rapport financier annuel 2023

Les éléments du rapport Financier Annuel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, à savoir les états financiers, le rapport d'activité et le rapport du Commissaire aux comptes, seront déposés à l'AMF et mis à disposition du public sur le site internet de SIRIUS MEDIA dans la rubrique « Investisseurs/Documents financiers » à compter du 17 mai 2024.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

[1] Intégration en décembre 2022

[2] Résultat net de l'ensemble consolidé - résultat exceptionnel = - 0,5 M€ - (- 1,7 M€) = 1,2 M€

