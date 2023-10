Communiqué de Presse

Paris, 31 octobre 2023 à 8h

SIRIUS MEDIA

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

Forte croissance du chiffre d'affaires à 14,3 M€ (+ 124%)

EBE de 6,5 M€ (46% du CA) et Résultat d'exploitation de 2,4 M€ (17% du CA)

Capacité d'autofinancement de 4 M€ à fin juin 2023

Portefeuille solide avec trois sorties de films d'animation prévues

« Ce premier semestre 2023 marque la réussite de l'intégration du groupe Triple A / PMSA dont les premiers effets positifs se traduisent déjà dans nos résultats semestriels. Cette acquisition, qui nous positionne désormais comme un acteur clé de l'industrie audiovisuelle en France, nous permet d'afficher des ratios de rentabilité largement supérieurs à nos anticipations. Cette amélioration de nos performances financières bénéficie principalement de l'intégration de Triple A/PM SA mais également de l'optimisation de nos coûts de structure. Par ailleurs, nous travaillons à la restructuration de notre dette, au renforcement de notre management mais également à la réalisation de nouvelles acquisitions stratégiques pour renforcer notre positionnement sur le marché de l'audiovisuel et diversifier nos activités.

Sur les conseils de notre distributeur français KMBO, nous avons pris la décision de décaler le lancement de Lendarys et de le distribuer sous le nom « Zak & Wowo, La Légende de Lendarys » qui reprend le nom des deux principaux personnages du film. Ces arbitrages devraient ainsi nous garantir une distribution du film plus large en France et dans le monde, notamment avec le report de nombreux films américains lié à la grève des acteurs qui nous permet de bénéficier d'un calendrier de sorties moins chargé sur cette période. Dans le contexte international actuel, cette décision nous parait d'autant plus pertinente.

Fort de ces bons résultats, d'une feuille de route claire et d'une capacité de financement qui devrait se renforcer avec les sorties de nos trois films d'animation, le Groupe entre dans une nouvelle phase de développement et confirme son ambition de devenir un acteur majeur de l'audiovisuel européen. »

Paul Amsellem

Président de SIRIUS MEDIA.

En milliers d'euros 30/06/2023 30/06/2022 Variation 6 mois 6 mois 2022/2023 Total chiffre d'affaires 14 235 6 358 + 124% Subventions 116 Total chiffre d'affaires et subventions 14 351 6 358 + 126% Produits opérationnels courants (dont CIA) 1 085 Produits d'exploitation 15 378 6 358 + 142% Achats (5 033) (4 356) Marge brute 10 345 2 002 + 8,3 M€ % du CA 73% 31% + 42 pts Produits d'exploitation 100 124 Autres achats et charges externes (1 789) (834) Frais de personnel (2 037) (1 871) Impôts et taxes (79) (22) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 6 539 (600) + 7,1 M€ % du CA 46% -9% + 55 pts Dotations aux amortissements et aux provisions (4 234) (138) Autres produits et charges d'exploitation 57 (2) Résultat d'exploitation 2 362 (739) + 3,1 M€ % du CA 17% -12% + 29 pts Résultat financier (2 213) 196 Résultat exceptionnel (506) (398) IS (1) (1) Résultat net de l'ensemble consolidé (358) (941) + 62% % du CA -2,5% -15% + 12,5 pts

Le Conseil d'Administration de SIRIUS MEDIA, réuni le 30 octobre 2023, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2023. Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées.

Amélioration significative des performances opérationnelles

SIRIUS MEDIA a réalisé un très bon premier semestre, porté par l'intégration du groupe Triple A/PM SA, et totalisé un chiffre d'affaires de 14,2 M€ contre 6,4 M€ l'an passé, soit une progression de 124 %. Ce chiffre d'affaires semestriel est principalement constitué des revenus de sa filiale Triple A/PM SA pour 14,2 M€.

Comme annoncé, cette croissance du chiffre d'affaires s'accompagne d'une nette amélioration des ratios et des performances opérationnelles du Groupe, portée par les résultats de Triple A / PM SA et l'optimisation des coûts de structure de SIRIUS MEDIA (réduction des effectifs, fermeture des bureaux de Levallois-Perret et changement de siège social). Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit sur le 1er semestre 2023 à 6,5 M€ contre une perte de 0,6 M€ l'an dernier, et la marge sur EBE s'apprécie de 55 points pour se porter à 46% du CA contre - 9% au 30 juin 2022.

Le Résultat d'exploitation suit la même tendance pour s'établir à 2,4 M€ sur le semestre contre une perte de 0,7 M€ en 2022. Ce dernier intègre près de 4,2 M€ d'amortissements relatifs aux coûts de production du film d'animation « Zak & Wowo, La Légende de Lendarys » qui sont enregistrés dès l'obtention des droits de diffusion en salle. La marge d'exploitation s'améliore fortement pour s'inscrire à 17% du CA contre - 12% l'an dernier.

Sur la période, le Groupe enregistre un résultat financier de - 2,2 M€ comprenant une moins-value de près de 2,6 M€ liée à la vente des actions Azerion. Bien qu'ayant entrainé une perte financière pour le Groupe, cette vente, qui était nécessaire, s'est également avérée opportune car depuis, le titre Azerion n'a cessé de baisser. Par conséquent, le Résultat net du Groupe s'établit à – 0,4 M€ au 30 juin 2023. Retraité de cet évènement non récurrent, le résultat net du Groupe ressort positif à 2,2 M€.

Fort de ces bons résultats, le Groupe voit sa capacité d'autofinancement s'établir à 4 M€ au 30 juin 2023 (contre - 1,2 M€ en 2022) et ses flux de trésorerie liés à l'activité s'élever à 2,7 M€. Les disponibilités du Groupe se portent à 9,4 M€ au 30 juin 2023 et l'endettement net à 14,8 M€.

Par ailleurs, le paiement à Park Partners des 8 M€ inhérents à l'acquisition de Triple A / PMSA, a été décalé afin de suivre le calendrier des rentrées financières liées à la diffusion de « Zak & Wowo, la légende de Lendarys ».

Des perspectives solides dans un marché porteur

SIRIUS MEDIA est engagé sur une trajectoire de croissance qui devrait se consolider au cours des prochaines années avec les sorties en salle de ses trois principaux films d'animations : Zak & Wowo, la légende de Lendarys , Urban Jungle by Orlinski et Tino.

L'année 2023 est fructueuse pour Triple A / PMSA avec notamment le succès de la série « L'Amour (presque) parfait », diffusée sur la plate-forme Netflix, la signature de la saison 2 de « Zoé et Milo » par France Télévision et le documentaire « Pour l'honneur » diffusé sur les plateformes du groupe Canal. L'année 2024 devrait suivre la même tendance portée par la sortie en salle du film « Zak & Wowo, la légende de Lendarys » qui contribuera à l'accélération des revenus du Groupe sur l'exercice.

Comme annoncé, le Groupe a décidé de décaler la sortie de son film « Zak & Wowo, la légende de Lendarys » à fin mars/début avril 2024 afin de lui offrir une meilleure diffusion en salle. En effet, le partenaire de distribution KMBO, un des plus importants distributeurs en France, a estimé, fort de son expérience, que cette période de sortie était plus propice à la maximisation de la distribution et donc des revenus. Le management du Groupe a décidé de suivre leurs recommandations, en accord avec ses principaux actionnaires et son conseil d'administration.

Ce décalage ne remet aucunement en question les accords de distribution signés avec les partenaires du Groupe. Le film sera distribué dans plus de 25 pays dès sa sortie en salle. Par ailleurs, le marketing de cette production débutera dès le 4ème trimestre 2023 avec notamment l'annonce des personnalités qui doubleront les héros du film.

Dans un marché de la production audiovisuelle en pleine mutation depuis l'émergence des plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+,…), SIRIUS MEDIA bénéficie d'un portefeuille de qualité, principalement constitué de films d'animation sur les trois prochaines années, et affiche une certaine indépendance vis à vis des plateformes de streaming puisqu'elles représentent moins de 15% des revenus du Groupe. Fort de ces atouts, SIRIUS MEDIA va poursuivre son développement afin de renforcer ses expertises et diversifier ses activités au travers d'acquisitions ciblées et structurantes dans le domaine de l'audiovisuel.

Bénéficiant d'un socle d'activité solide, d'un catalogue de production de qualité et d'une feuille de route claire, SIRIUS MEDIA va poursuivre sa croissance mixte, alliant croissance organique et externe ciblée, et confirme son ambition de devenir un acteur majeur de l'audiovisuel Européen.

Les comptes semestriels au 30 juin 2023 seront disponibles sur le site SIRIUS MEDIA dans la rubrique « Investisseurs/Documents financiers » d'ici ce soir.

A propos de SIRIUS MEDIA (ex-Metadvertise)

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr

