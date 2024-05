Sirius Real Estate Ltd - investisseur immobilier coté à Londres et à Johannesburg - James Peggie, directeur non exécutif, quittera ses fonctions d'administrateur non exécutif à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le mois prochain. M. Peggie siège au conseil d'administration depuis novembre 2012. Nomination de Deborah Davis en tant qu'administratrice non exécutive, avec effet au 1er décembre. Mme Davis siège aux conseils d'administration de la société de données et d'analyses diagnostiques Diaceutics PLC et de la société de crédit à la consommation International Personal Finance PLC.

Cours actuel de l'action à Londres : 96,70 pence, inchangé mardi matin

Variation sur 12 mois : + 21 %.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 22,62 ZAR, en hausse de 1,7 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 21

