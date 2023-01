Le directeur financier intérimaire de Sirius Real Estate, Alistair Marks, réduit sa participation.

Sirius Real Estate Ltd - Investisseur immobilier coté à Londres et Johannesburg - Le directeur de l'information et directeur financier par intérim Alistair Marks vend 1,0 million d'actions à 84,85 pence chacune, pour une valeur de 848 504 GBP. La transaction a eu lieu lundi. Marks détient désormais 6,6 millions d'actions, soit 0,56%, de la société.

Cours actuel de l'action à Londres : 83,40 pence, en baisse de 0,4% mercredi

Variation sur 12 mois : -37%.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : ZAR17.52, en hausse de 0,2%.

Variation sur 12 mois : baisse de 37%.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

