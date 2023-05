Sirius Real Estate achève le refinancement anticipé de sa facilité de crédit

Sirius Real Estate Ltd - Investisseur immobilier coté à Londres et à Johannesburg - achève le refinancement anticipé de sa facilité de 58,3 millions d'euros auprès de la Deutsche Pfandbriefbank AG, sept mois avant son expiration. Le refinancement comprend une nouvelle facilité de 58,3 millions d'euros, d'une durée de sept ans, assortie d'un taux d'intérêt fixe de 4,25 %, qui remplacera et remboursera la facilité existante à son expiration le 31 décembre 2023 et s'étendra jusqu'en décembre 2030.

Au 31 mars, l'encours de la dette de Sirius Real Estate s'élevait à 975,1 millions d'euros, dont 735,0 millions d'euros non garantis. Les 240,1 millions d'euros restants sont des dettes adossées à des hypothèques.

Cours actuel de l'action à Londres : 79,20 pence, en hausse de 0,8 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 32%.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 19,20 ZAR, en hausse de 2,5 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 16

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

