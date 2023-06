Sirius Real Estate augmente son dividende malgré l'effondrement de son bénéfice annuel

(Alliance News) - Sirius Real Estate Ltd a annoncé lundi que son bénéfice annuel avait diminué de près de moitié en raison de la hausse des coûts, mais l'investisseur immobilier a tout de même réussi à augmenter son dividende.

Pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, la société cotée à Londres et à Johannesburg a enregistré une chute de 48% de son bénéfice avant impôts, à 87,0 millions d'euros, contre 168,9 millions d'euros l'année précédente.

Les coûts directs ont augmenté d'environ un tiers, passant de 87,7 millions d'euros à 116,7 millions d'euros, tandis que les dépenses administratives ont bondi de 26 %, passant de 38,4 millions d'euros à 48,3 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 28 %, passant de 210,2 millions d'euros à 270,1 millions d'euros, en dépit d'une baisse du taux d'occupation.

Le taux d'occupation total est passé de 85,3 % à 83,9 %, reflétant une légère baisse du taux d'occupation à périmètre constant. Sirius a expliqué que cela était dû à sa concentration sur les prix en Allemagne et au Royaume-Uni, ainsi qu'au recyclage d'actifs matures en actifs à valeur ajoutée avec plus d'inoccupation et donc d'opportunités.

L'encaissement est passé de 98,4 % à 98,6 %.

Les fonds provenant des opérations ont augmenté de 37 %, passant de 74,6 millions d'euros à 102,1 millions d'euros, dépassant l'objectif de 100 millions d'euros sur cinq ans fixé en 2018.

Sirius a déclaré que la valeur comptable de ses immeubles de placement a augmenté de 1,1% pour atteindre 2,12 milliards d'euros au 31 mars, contre 2,10 milliards d'euros un an plus tôt, grâce à la croissance des revenus et des investissements, compensant l'expansion des rendements.

Pour le second semestre, Sirius a déclaré un dividende de 2,98 centimes d'euro, contre 2,37 centimes. Cela a porté le paiement annuel total à 5,68 cents, soit une augmentation de 29 % par rapport à 4,41 cents, ce qui est conforme aux attentes.

À la fin du mois dernier, la société prévoyait un dividende total compris entre 5,56 et 5,79 cents.

Pour les 12 derniers mois, le bénéfice par action a diminué de 49 %, passant de 13,48 cents à 6,82 cents, tandis que le bénéfice net par action a augmenté de 43 %, passant de 5,32 cents à 7,62 cents. Le bénéfice net est ajusté pour tenir compte des réévaluations, des gains et des pertes sur la vente de biens immobiliers et des recouvrements provenant de cessions antérieures de filiales, entre autres ajustements.

"Sirius a réalisé une nouvelle série de résultats annuels positifs, avec une croissance importante des loyers soutenue par une demande continue des occupants pour nos produits de haute qualité et abordables en Allemagne et au Royaume-Uni", a déclaré Andrew Coombs, directeur général de Sirius.

Sirius a déclaré que le nouvel exercice financier avait bien commencé, grâce à une demande toujours forte de la part des occupants, et qu'il continuait à être conforme aux attentes du marché.

La société continue d'évaluer les options de croissance en Allemagne et au Royaume-Uni sur une base opportuniste, y compris le recyclage des actifs matures et le réinvestissement dans des opportunités de valeur ajoutée.

"Les opportunités de croissance organique restent fortes, en particulier grâce à de nouveaux investissements dans le portefeuille et en tirant parti de l'environnement inflationniste élevé", a déclaré Sirius.

À Londres, les actions de Sirius étaient en baisse de 0,2 % à 84,67 pence lundi matin. L'action est restée stable à 20,72 ZAR à Johannesburg.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

