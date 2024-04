(Alliance News) - Sirius Real Estate Ltd a déclaré lundi avoir conclu quatre acquisitions en Allemagne et au Royaume-Uni, pour un montant total de 100 millions d'euros.

L'investisseur immobilier coté à Londres et à Johannesburg a également déclaré avoir conclu la vente d'un actif industriel léger à Stoke-on-Trent, au Royaume-Uni, pour un montant de 3 millions de livres sterling.

Les acquisitions précédemment annoncées comprennent Vantage Point Business Village dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, acquis pour 56,4 millions d'euros ; un parc d'affaires à Cologne, acheté pour 20 millions d'euros ; un parc d'affaires à locataires multiples à Goppingen, acheté pour 19,8 millions d'euros ; et un parc industriel et un terrain adjacent à Klipphausen, près de Dresde, qui a été acquis pour 13,8 millions d'euros.

Sirius a indiqué que ces acquisitions ont été réalisées grâce au produit d'une levée de fonds de 165 millions d'euros en novembre.

"Ces quatre actifs sont situés dans des micro-localités très recherchées et bénéficient de bons réseaux de transport et d'une bonne connectivité", a déclaré la société. "Ils sont également tous situés à proximité d'autres sites Sirius ou BizSpace".

Andrew Coombs, directeur général de Sirius, a ajouté : "Ces acquisitions offrent à la société un certain nombre d'opportunités d'accroître les revenus et la valeur sur quatre sites stratégiques en Allemagne et au Royaume-Uni, où nous sommes déjà bien implantés.

"Acquis à des rendements attrayants, ces actifs s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie qui consiste à proposer une gamme de produits commerciaux et industriels flexibles en dehors des villes et qui devraient séduire le marché local, l'acquisition dans le Gloucestershire devant être particulièrement transformatrice pour notre plateforme BizSpace.

