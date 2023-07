Sirius Real Estate Ltd - investisseur immobilier coté à Londres et à Johannesburg - déclare que 22,5 % des actionnaires s'opposent à une résolution visant à autoriser les administrateurs à attribuer des titres de participation de manière générale et inconditionnelle. La société indique que toutes les résolutions ont été dûment adoptées lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue lundi. Sirius invite les actionnaires dissidents à dialoguer avec elle. Sirius indique qu'elle s'est entretenue avec les actionnaires au sujet de la résolution 16 avant l'assemblée générale annuelle et qu'elle comprend bien les préoccupations de certains de ses principaux actionnaires. "Il est toutefois prévu d'étendre le processus de consultation et de faire rapport aux actionnaires conformément aux exigences du [Code britannique de gouvernance d'entreprise 2018]", déclare le groupe.

Cours actuel de l'action à Londres : 84,80 pence, en hausse de 1,5 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,0

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 20,40 ZAR, en hausse de 1,5 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 9,0

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

