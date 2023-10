Sirius Real Estate Ltd - investisseur immobilier coté à Londres et à Johannesburg - achève la cession d'un parc d'activités à Kassel, dans la région de la Hesse (sud-ouest de l'Allemagne), pour un montant de 7,3 millions d'euros. Annonce l'acquisition de deux actifs industriels à usage mixte pour sa filiale BizSpace au Royaume-Uni pour un montant de 9,5 millions de livres sterling. Les deux actifs sont situés à Liverpool et Barnsley.

"La cession de Kassel à un prix supérieur à la valeur comptable nous a permis de tirer parti de la demande pour ce bien de grande qualité. La vente de cet actif à un taux de rendement initial net de 6,0 %, associée à la finalisation de l'acquisition des propriétés de Liverpool et de Barnsley à un taux de rendement initial net de 9,6 %, représente un bon exemple de notre stratégie de recyclage du capital des actifs matures vers ceux où nous pensons pouvoir accroître les revenus et la valeur grâce à notre plateforme d'exploitation ", déclare Andrew Coombs, directeur général de Sirius.

M. Coombs ajoute que la société voit de nombreuses opportunités de continuer à créer de la valeur grâce à la gestion d'actifs dans le portefeuille BizSpace.

Cours de clôture de l'action à Londres lundi : 84,70 pence

Variation sur 12 mois : + 23 %.

Cours de clôture de l'action à Johannesburg : 19,81 ZAR

Variation sur 12 mois : + 45 %.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

