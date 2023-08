Sirius XM Holdings Inc. est spécialisé dans les prestations de services radio par satellite. En outre, le groupe exploite, via sa filiale Pandora, une plateforme de diffusion en continu de musique, de comédies et de podcasts. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'abonnements (76,6%). A fin 2022, le groupe compte 40,5 millions d'abonnés (dont 34,3 millions d'abonnés à Sirius XM et 6,2 millions d'abonnés à Pandora) ; - vente d'espaces publicitaires (19,7%) ; - vente d'équipements radios (2,1%) ; - autres (1,6%). A fin 2022, Sirius XM Holdings Inc. dispose d'une flotte de 6 satellites géostationnaires en orbite.

