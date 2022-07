La société russe Sistema nomme un nouveau PDG et recommande de ne pas verser de dividende en 2021.

Chirakhov se concentrera désormais sur ses propres projets et rejoindra les conseils d'administration d'un certain nombre de sociétés du portefeuille de Sistema, a déclaré Sistema dans un communiqué après une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de son conseil d'administration qui a recommandé de ne pas verser de dividendes pour 2021.

Sitdekov était associé directeur responsable des projets de Sistema dans divers secteurs, notamment les soins de santé et les produits pharmaceutiques. Chirakhov est PDG depuis avril 2020.

Le milliardaire russe Vladimir Yevtushenkov a renoncé en avril au contrôle formel du conglomérat Sistema qu'il a fondé il y a trois décennies en transférant une participation de 10 % à son fils après que la Grande-Bretagne a imposé des sanctions à la Russie au sujet de l'Ukraine.

Sistema, dont les activités couvrent les télécommunications, la technologie, les services financiers, la vente au détail, le papier, l'agriculture, l'immobilier, le tourisme et les services médicaux, a déclaré à l'époque que les sanctions contre Yevtushenkov étaient personnelles et ne visaient pas ses entreprises.

La société a déclaré lundi qu'elle avait décidé de convoquer l'assemblée générale annuelle des actionnaires le 12 août avec vote par correspondance, recommandant de ne pas verser de dividendes pour 2021 "à la lumière de la forte volatilité persistante du marché et de la nécessité de donner la priorité à la résilience financière et aux liquidités de la société".

Le conseil d'administration a élu Anna Belova à sa présidence, après avoir assuré l'intérim après le départ de Vladimir Yevtushenkov en avril. Elle avait été son adjointe.