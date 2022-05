Nornickel est la première entreprise russe à obtenir le feu vert pour rester cotée à l'étranger

Nornickel, le plus grand producteur mondial de palladium et de nickel raffiné, et d'autres grandes entreprises enregistrées en Russie ont demandé l'approbation du gouvernement pour conserver leurs certificats de dépôt négociés sur les bourses étrangères.

Cette approbation est nécessaire depuis que le président Vladimir Poutine a signé en avril un projet de loi exigeant que les entreprises russes retirent leurs certificats de dépôt de la cote à l'étranger, dans le but de réduire le contrôle des étrangers sur ces entreprises.

Nornickel a déclaré jeudi qu'une commission gouvernementale avait approuvé sa demande de maintenir la circulation de ses American Depositary Receipts (ADR) en dehors de la Russie jusqu'au 28 avril 2023.

Cette autorisation donnera au producteur de métaux le temps d'évaluer les opportunités disponibles et les mesures à prendre pour soutenir l'attractivité de ses investissements à long terme, a-t-il ajouté.

"Il est important qu'un précédent se produise pour qu'une société russe soit autorisée à continuer à négocier des certificats de dépôt (DR) à l'étranger. En d'autres termes, il est probable que d'autres sociétés pourront conserver le programme DR", ont déclaré les analystes de BCS dans une obligation.

Le maintien d'une cotation à l'étranger pourrait indirectement signifier que la société continuera à adhérer aux meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et de divulgation. La décision est également positive pour l'interaction de la société avec les investisseurs occidentaux à long terme, a ajouté BCS.

Les producteurs d'acier russes NLMK et MMK, le producteur de gaz Novatek et des entreprises comme Sistema, Magnit et En+ ont déclaré qu'ils avaient également demandé une autorisation similaire. Le résultat de leurs demandes n'a pas encore été divulgué.

Une demande du géant gazier russe Gazprom a été rejetée et la société prévoit la radiation de ses certificats de dépôt le 31 mai.