Sistema PublicFinancial Corporation : Toujours du potentiel 18/06/2021 | 08:47 Nicolas Aleksy 18/06/2021 | 08:47 achat En cours

Cours d'entrée : 31.692RUB | Objectif : 37.35RUB | Stop : 26.2RUB | Potentiel : 17.85% Le titre Sistema PublicFinancial Corporation présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 37.35 RUB. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 720.27 pour 2021 et de 880.33 pour 2022, la société fait partie des moins chères du marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Autres services intégrés de télécommunications Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SISTEMA PUBLICFINANCIAL COR.. 10.65% 4 162 VERIZON COMMUNICATIONS -3.59% 234 493 CHARTER COMMUNICATIONS, INC.. 4.46% 128 684 CHINA MOBILE LIMITED 7.47% 126 357 DEUTSCHE TELEKOM AG 18.74% 102 376 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPH.. 8.83% 95 262 SAUDI TELECOM COMPANY 23.02% 70 398 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS.. 31.24% 52 419 BCE INC. 12.36% 45 594 TELSTRA CORPORATION LIMITED 17.79% 32 788 ORANGE 2.92% 32 375

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 10 712 M - 9 004 M Résultat net 2021 376 M - 316 M Dette nette 2021 10 275 M - 8 637 M PER 2021 9,95x Rendement 2021 1,26% Capitalisation 4 159 M 4 162 M 3 496 M VE / CA 2021 1,35x VE / CA 2022 1,22x Nbr Employés - Flottant 33,1% Prochain événement sur SISTEMA PUBLICFINANCIAL CORPORATION 26/06/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 0,59 $ Dernier Cours de Cloture 0,44 $ Ecart / Objectif Haut 52,1% Ecart / Objectif Moyen 33,8% Ecart / Objectif Bas -16,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Vladimir Sanasarovich Chirakhov President, Chief Executive Officer & Director Vladimir Petrovich Evtushenkov Chairman Vladimir Semenovich Shukshin VP, Head-Information Technologies & Security Ali Mussayevich Uzdenov Chief Investment Director Robert Sedrakovich Kocharyan Independent Director