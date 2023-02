La banque russe MTS dispose d'une licence EAU - site de la banque centrale

MTS Bank est enregistrée à Abu Dhabi et a reçu la licence l'année dernière, selon les informations.

Il s'agit d'une unité fintech du plus grand opérateur mobile de Russie, Mobile TeleSystems. Le Financial Times a rapporté l'approbation de la banque centrale plus tôt dans la journée de mercredi.

Les vastes sanctions occidentales contre la Russie n'ont pas encore directement visé l'infrastructure des télécommunications, ce qui signifie que MTS n'est pas soumis aux mêmes restrictions que certaines banques et entreprises énergétiques.

Le conglomérat Sistema détient une participation de 42,09 % dans MTS. L'année dernière, le milliardaire russe Vladimir Yevtushenkov a renoncé au contrôle officiel des actionnaires de Sistema après que la Grande-Bretagne ait imposé des sanctions à son encontre, en transférant une participation de 10 % à son fils.

Les entités contrôlées par des personnes sanctionnées peuvent également faire l'objet de restrictions. Yevtushenkov a réduit sa participation dans Sistema à 49,2 % en avril.

Les Russes ont été les principaux acheteurs non-résidents de biens résidentiels à Dubaï au troisième trimestre, selon le cabinet de conseil Betterhomes en octobre, car ils cherchent un refuge sûr pour échapper au conflit en Ukraine.

Les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, sont membres de l'alliance pétrolière OPEP+ qui comprend la Russie et ont maintenu de bonnes relations avec Moscou malgré les pressions occidentales pour contribuer à isoler la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine, que Moscou appelle son "opération militaire spéciale".