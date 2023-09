SIT SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur des machines et équipements industriels. La société se concentre sur le développement, la production et le marché de la sécurité, des systèmes de contrôle des appareils à gaz principalement domestiques, tels que les chaudières, les poêles, ainsi que les compteurs de gaz. Son portefeuille de produits comprend des compteurs de gaz, des commandes mécaniques, des commandes électroniques, des ventilateurs pour le chauffage, des systèmes intégrés, des capteurs, des kits d'évacuation, des ventilateurs pour les hottes de cuisine et des accessoires, tels que des câbles, des connecteurs, des tuyaux et des brides d'accouplement, entre autres. La société est une société mère du groupe SIT et opère par le biais de SIT (Shanghai) Trading Co. Ltd, SIT Controls BV, SIT Controls USA, Inc et SIT de Monterrey SA de CV, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels