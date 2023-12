(Alliance News) - SIT Spa a annoncé jeudi la création d'une joint-venture dédiée au marché des hottes de cuisine, dénommée SIT MBT Srl.

La joint venture réunira la spin-off du secteur d'activité de SIT dédié à la ventilation et aux composants pour hottes de cuisine et hottes à pellets et 100% de la start-up innovante Motors & Blowers Technology Srl, basée dans la province d'Ancône et lancée par Gian Luca Uncini et Riccardo Massili. La structure de la JV est complétée par la présence de Wentelon, fournisseur partenaire de moteurs de ventilation, qui, avec ses usines chinoises à la pointe de la technologie, assurera la technologie et la compétitivité de SIT MBT.

Le marché des hottes de cuisine, souligne SIT dans un communiqué, "devrait s'accélérer en raison de la mise à niveau de l'étiquette énergétique de l'UE qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, en vue d'accroître l'efficacité énergétique. Cela signifie que tous les fabricants de hottes de cuisine devront adapter leurs produits à la nouvelle réglementation".

La production et la R&D se feront dans l'usine historique du groupe à Montecassiano (Macerata), au cœur du district des hottes et des cuisinières de la région des Marches, qui deviendra le Centre d'excellence de SIT MBT, regroupant les activités de conception, de R&D, d'innovation et de production, avec une équipe totale d'environ 35 personnes.

Federico de' Stefani, Président et CEO de SIT, a déclaré : "Dans notre plan stratégique, l'entrée sur le marché des pompes à chaleur et le développement de notre position dans le domaine de la ventilation constituent un moteur de croissance important. En l'espace de quelques semaines, nous avons atteint ces deux objectifs avec une grande satisfaction, d'abord avec le partenariat avec Panasonic, et maintenant avec l'opération SIT MBT, que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui. Le marché des hottes de cuisine constitue un pilier important de la diversification du groupe dans le secteur de la Ventilation, qui trouve désormais sa place aux côtés de l'activité Chauffage, précisément en raison des opportunités qu'il peut exprimer à court et à moyen terme. SIT MBT s'inscrit donc dans une feuille de route bien définie dont les étapes de développement contribueront à la croissance de SIT dans le futur".

Le cours de l'action SIT est en hausse de 0,3 %, à 3,34 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

