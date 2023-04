SIT, l'organisation évolue et les domaines d'intervention deviennent trois

(Alliance News) - SIT Spa a annoncé mardi que sa structure organisationnelle a évolué en fonction des tendances et des opportunités de développement des marchés sur lesquels le groupe opère.

Dans le but de mieux cibler la gestion sur ses marchés de référence en se concentrant sur la capacité d'anticiper les nouveaux besoins des clients, avec une attention particulière à l'innovation technologique et à la transition énergétique, la structure du groupe se compose désormais de trois unités d'affaires : Chauffage & Ventilation, Smart Gas Metering et Water Metering.

Ainsi, la ventilation rejoint le cœur de métier historique "Chauffage".

"L'objectif de la business unit est de développer et de fournir des solutions pour l'amélioration continue de l'efficacité des appareils de chauffage au gaz, hybrides, au biométhane et à l'hydrogène, ainsi que des solutions pour la ventilation et la qualité de l'air dans les espaces intérieurs, intégrées dans l'écosystème domestique, qui garantissent le contrôle et la surveillance du confort ambiant, en maximisant l'efficacité énergétique", explique l'entreprise dans une note.

À la tête de l'unité d'affaires Chauffage et Ventilation, SIT a nommé Walter Albè, responsable de la coordination des ventes, de la chaîne d'approvisionnement, des technologies industrielles, de la qualité et des opérations des usines du groupe.

Le titre SIT augmente de 2,9 % pour atteindre 4,91 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.