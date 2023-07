SITE Centers Corp. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) auto-administré et autogéré. La société est engagée dans la propriété, la location, l'acquisition, le redéveloppement, le développement et la gestion de centres commerciaux. La société possède environ 119 centres commerciaux, dont 18 centres commerciaux détenus par l'intermédiaire de coentreprises, totalisant 27,0 millions de pieds carrés de surface locative brute (SLB) pour l'ensemble de ses propriétés (en propriété exclusive et en coentreprise). Ces centres sont principalement situés dans le Sud-Est, notamment en Floride, en Géorgie et en Caroline du Nord. Ses propriétés comprennent des discounters, des épiceries spécialisées, des magasins de produits pour animaux, des centres de fitness, des restaurants à service rapide et des détaillants de produits de beauté en tant qu'ancres ou locataires supplémentaires. Ses filiales comprennent 3030 North Broadway LLC, American Industrial Properties REIT, Ancillary Affiliated Enterprises, Inc, Bandera Pointe Investment LLC, BG Toledo, LLC, BRE DDR BR Midtowne SC LLC et Black Cherry Limited Liability Company.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial